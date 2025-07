Lali Espósito vuelve a Mendoza: una artista que se reinventa y no deja de hacer historia

El fenómeno Lali Espósito parece no tener techo. Cada paso que da en su carrera musical, cada gira, cada aparición pública, confirma algo que ya nadie duda: se trata de una de las artistas más completas, versátiles y consistentes de la escena latinoamericana.

Y su regreso a Mendoza , previsto para el 2 de agosto, a las 21, en el Arena Maipú Stadium, no es la excepción. Las entradas salieron en preventa en mayo y fue vertiginoso: la primera tanda voló en tiempo récord. Los precios arrancan en 67.200 pesos , más el costo del servicio, y las entradas están disponibles en Ticketek.com

Lali llega con un presente arrollador . Su último show en el estadio de Velez Sarsfield, fue una demostración de fuerza escénica, poder de convocatoria y conexión genuina con el público. Y es esa misma energía la que promete traer a suelo mendocino, en un espectáculo donde no faltarán los grandes hits, las coreografías que ya son marca registrada y una puesta en escena que iguala en profesionalismo a los mejores shows internacionales.

Fue recién en 2013 cuando decidió iniciar su carrera solista. El desafío era enorme: despegarse del personaje juvenil que la había hecho famosa y mostrar una nueva faceta. Y lo logró. Su primer disco, “A Bailar”, ya anunciaba que había una artista pop en construcción, con ambiciones claras y una identidad propia. Le siguieron “Soy” (2016), “Brava” (2018), “Libra” (2020) y el más reciente, “LALI” (2023), todos con un crecimiento sostenido en producción, lírica y audacia estética.

Cada uno de estos discos trajo consigo una gira nacional e internacional, y un crecimiento en la convocatoria de público. Lo que empezó en teatros, rápidamente pasó a estadios y festivales multitudinarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LALI (@lali)

La artista del ahora

Hoy, Lali no sólo canta y baila: produce, dirige, actúa y compone. Tiene una relación muy directa con sus fans –los “Lalitos”–, pero también con un público más amplio que ha aprendido a respetar su profesionalismo y compromiso con cada proyecto que emprende. Su presencia en redes sociales no es menor: se ha convertido en una figura influyente con millones de seguidores, pero siempre manteniendo una cercanía auténtica y sin imposturas.

Durante los últimos años, ha participado como jurado en “La Voz Argentina”, se ha pronunciado abiertamente sobre causas sociales y políticas –defendiendo el feminismo, el derecho al aborto legal y la diversidad–, y ha llevado adelante una carrera musical que la pone en la primera línea del pop nacional.

Su versatilidad también quedó demostrada en la serie “Sky Rojo”, producción de NetflixLALI en la que interpretó un papel completamente diferente a los que el público argentino estaba acostumbrado a verla. El salto fue celebrado tanto por la crítica como por nuevos espectadores que descubrieron otra faceta de la artista.

Lali Vélez (3).jpeg El 2 de agosto, Lali vuelve a Mendoza para un show único en el Arena Maipú, con entradas desde $60.000. Vicky Dragonetti

Un show que promete y entusiasma

El recital previsto para Mendoza será en el Arena Maipú, un espacio que ha albergado grandes figuras nacionales e internacionales. La cita es parte del tour “No vayas a atender cuando el demonio llama”, con el que la cantante recorrerá varias provincias argentinas en 2025. Según la productora, la puesta en escena mantendrá la misma calidad de lo visto en Buenos Aires y Córdoba: pantallas, visuales impactantes, vestuario, cuerpo de baile y una lista de temas cuidadosamente pensada para hacer vibrar al público.

La venta de entradas fue un capítulo aparte: en menos de una semana se agotaron los primeros cupos en las ubicaciones más solicitadas. Las fanáticas locales armaron grupos de compra, compartieron estrategias en redes y agotaron localidades en tiempo récord. Algunas incluso viajaron desde San Juan y San Luis con la intención de asegurarse su lugar. Todo esto mientras Lali continúa dando conciertos en otras provincias y sumando fechas nuevas por demanda popular.

Se estima que el show en Mendoza reunirá a más de 7.000 personas, con entradas que oscilaron entre los 67.200 a 85.000 pesos, dependiendo la ubicación. Los sectores VIP se vendieron en las primeras horas. La expectativa es altísima: no sólo por la propuesta artística, sino por la conexión emocional que muchas personas –especialmente mujeres jóvenes– tienen con ella desde hace más de una década.

Soledad Pastorutti hizo lo impensado por un participante en La Voz Argentina y sacó lo peor de Lali Espósito Soledad y Lali compiten por las mejores voces en La Voz Argentina Telefe

Ícono pop sin bajar el nivel

Lali ha sabido surfear con inteligencia y audacia los desafíos del espectáculo argentino. Mientras otros artistas que surgieron con ella quedaron en el camino o se estancaron, ella fue siempre un paso más allá. No le tuvo miedo a la reinvención, ni al riesgo. A nivel musical, exploró géneros que van desde el reggaetón y el trap hasta el pop electrónico, sin perder identidad. Se ha codeado con artistas como Fito Páez, Tini Stoessel, Becky G, Danna Paola, Rels B y Mau y Ricky, y en todos los casos logró una simbiosis genuina.

En el camino, recibió premios nacionales e internacionales, entre ellos, los MTV Europe Music Awards, los Premios Gardel y los Kids Choice Awards. Pero más allá de las estatuillas, lo más notable ha sido su crecimiento como performer. Quien haya asistido a un show suyo sabe que lo que ocurre en escena va mucho más allá del repertorio musical: hay teatralidad, humor, sensualidad, fuerza física y un manejo absoluto del escenario.

Lali + Miranda!: una sociedad pop que no para de crecer

Lo que comenzó como una colaboración puntual terminó convirtiéndose en una de las alianzas más celebradas del pop argentino reciente. Lali Espósito y Miranda! no solo comparten escenario en “La Voz Argentina”, donde integran el jurado junto a Luck Ra y Soledad Pastorutti, sino que también han sabido potenciar sus mundos musicales con una química que traspasa la pantalla y el micrófono.

Todo empezó en 2023 con el relanzamiento de Hotel Miranda!, el disco en el que el dúo electro pop versionó sus clásicos con artistas invitados. Para Yo te diré, uno de los hits más nostálgicos de su repertorio, convocaron a Lali, y el resultado fue explosivo.

El videoclip, que ya supera los 13 millones de visualizaciones en YouTube, muestra a Lali como una huésped glamorosa en ese hotel de ficción que da nombre al álbum. Luces de neón, coreografías vintage y una estética ochentosa conviven con una interpretación vocal potente y emotiva. La combinación de la voz de Lali con la de Ale Sergi le dio una nueva vida al tema original de 2004.

Pero la historia no terminó ahí. Poco después, Miranda! fue invitado especial en Disciplina Tour, y compartieron escenario con Lali en varias ocasiones. La química fue inmediata: tanto arriba como abajo del escenario, la relación se volvió entrañable.

La voz Argentina Los jurados de La Voz Argentina: Los Miranda!, La Sole, Lali y Luck Ra.

Cumbia, glamour y una gira conjunta

En 2024 volvieron a unirse, esta vez para una canción completamente nueva: Bailo pa mí. El tema, una mezcla de cumbia electrónica con base pop, fue presentado en vivo por primera vez en el Festival Equal en Buenos Aires, y desde entonces no ha dejado de sonar en radios, boliches y redes.

El videoclip, lanzado a fines de abril de 2024, los muestra bailando en un club nocturno retro-futurista, con looks brillantes y una coreografía que se volvió viral en TikTok. Fue tendencia número 1 en Argentina durante dos días consecutivos.

A esa altura, ya no quedaban dudas: la sinergia entre Lali y Miranda! había llegado para quedarse. En varias entrevistas, Ale Sergi no dudó en decir que “Lali es como una tercera integrante honoraria de Miranda!”, y Juliana Gattas confesó que trabajar con ella fue “como encontrar una hermana perdida del pop”.

Ambos proyectos coincidieron además en varios festivales nacionales —como Cosquín Rock y el Quilmes Rock— donde compartieron escenario para interpretar juntos tanto Yo te diré como Bailo pa mí, ante miles de fans.

Los looks de Luck Ra, Juliana Gattas, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ale Sergi en las batallas de La Voz Argentina Los looks de Luck Ra, Juliana Gattas, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ale Sergi en las batallas de La Voz Argentina Telefe

Una química que también brilla en televisión

La edición 2025 de La Voz Argentina trajo otra sorpresa para los fans: por primera vez, Lali y Miranda! comparten sillones como coaches. Su complicidad, sus guiños mutuos, las bromas en cámara y su mirada afilada como jurado se volvieron uno de los grandes atractivos del programa.

Lejos de competir entre ellos, Lali y Miranda! suelen apoyarse, elogiarse y hasta “robarse” participantes con cariño y teatralidad. “Trabajar con ellos es como hacer un show permanente”, dijo Lali en una reciente entrevista en LAM. Y no exagera.

El trío se convirtió en trending topic varias veces desde que arrancó esta temporada del programa. Incluso algunos fans comenzaron a pedir que hagan un álbum juntos. ¿Una fantasía? Tal vez no tanto. Ale Sergi no descartó esa posibilidad en una entrevista reciente: “Si algún día grabamos algo más largo con Lali, no nos sorprendería. Sería natural”.

Lali y Mendoza: un vínculo que se afianza

Aunque ha visitado la provincia en varias oportunidades, esta será la primera vez que se presente en el Arena Maipú con un show completo de su gira. En ocasiones anteriores, Lali actuó en festivales como la Fiesta de la Cosecha o en eventos privados, pero nunca en este formato de estadio techado con producción completa.

Los organizadores destacan que Mendoza siempre ha respondido con entusiasmo a sus visitas, pero que esta fecha supera ampliamente lo esperado. Desde las autoridades culturales y turísticas también hay expectativa, ya que el recital impactará en la economía local: hoteles, restaurantes, transporte y actividades complementarias se verán beneficiadas por la llegada masiva de fans de otras provincias.

Además, según trascendió, Lali aprovechará su paso por Mendoza para grabar parte de un documental sobre la gira. Si bien aún no hay confirmación oficial, se sabe que el equipo técnico de la artista ya realizó visitas de scouting a distintos puntos de la provincia.

¿Qué se puede esperar del show?

Después de lanzar su sexto álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, Lali inició su tour con dos conciertos sold out en Vélez y en Córdoba. La gira continúa por Argentina, Uruguay y España, y Mendoza vuelve a estar en la ruta después de tres años.

El repertorio incluirá canciones de todas sus etapas: desde clásicos como “Boomerang”, “Ego” o “Una Na”, hasta los más recientes como “Disciplina”, “Obsesión” y “N5”. Estos últimos temas marcan una etapa más madura y experimental, con letras que oscilan entre el empoderamiento y la sensualidad, y una producción que apuesta por lo internacional sin perder el tono local.

La dirección general del espectáculo está a cargo de Lautaro Espósito, mientras que la dirección musical corre por cuenta de Juan Giménez Kuj (también bajista), junto a Chipi Rud, Lu Torfano, Tomi Luján, Fran Azorai y Carolina Cohen. La puesta escénica, firmada por Sergio Lacroix, transforma el estadio en un universo visual con pantallas gigantes y efectos de última generación.

Una parte del show suele estar dedicada a momentos acústicos, donde Lali interactúa con el público y baja un cambio para conversar y cantar baladas. Esos momentos son especialmente valorados por su base de fans, ya que permiten ver una faceta más íntima y emocional de la artista.

“Quería hacer un show con nuestra identidad y los escucho con la pasión y la emoción con la que cantan… es una misión cumplida”, dijo Lali al cierre de una de las noches, del show que presentó en Velez. En esa presentación participaron 31 artistas en escena, incluidos 16 bailarines, 16 drags, músicos y figuras sorpresa como Dillom, Taichu, Miranda!, Joaquín Levinton y Moria Casán. “Tiene un ángel desmedido. Es una trabajadora que yo admiro muchísimo”, dijo Moria tras su aparición en el segmento de “¿Quiénes son?”.

Además, hay segmentos en los que se incluyen visuales alusivas a su infancia, homenajes a otras artistas pop y coreografías de alto impacto. Para muchos, sus conciertos son una experiencia completa, más cercana a una performance teatral que a un recital tradicional.

Su paso por Mendoza será, seguramente, uno de los eventos musicales más recordados del 2025. Y no sólo porque detrás de ese fenómeno hay una historia de esfuerzo, talento y evolución constante, sino porque Lali sigue escribiendo con cada canción, cada paso de baile y cada recital, la gran historia de su vida como artista.

Del “Chiquititas” al estrellato pop: los hitos de una carrera que no se detiene

Desde que Lali Espósito se asomó a la pantalla chica como una de las niñas prodigio de Cris Morena, su camino ha sido una constante evolución artística. No muchos logran trascender el universo teen con la fuerza con la que lo hizo ella. Y eso tiene un motivo: trabajo, carisma, inteligencia emocional y una capacidad nata para reinventarse.

Su debut actoral fue en 2003, con apenas 12 años, en Rincón de luz, y un año más tarde ya estaba en Floricienta. Pero fue con Casi Ángeles, entre 2007 y 2010, donde Lali se convirtió en fenómeno masivo. Con su personaje de Mar y el grupo musical Teen Angels, su voz y su imagen comenzaron a ganar una dimensión nueva: la de ídola de una generación.

A diferencia de otros productos del universo juvenil, Espósito no se conformó con la fama adolescente. La usó como plataforma. Con determinación, se formó, afinó su voz, entrenó su cuerpo y empezó a componer su propio camino musical. En 2013 lanzó su carrera como solista y, desde entonces, su crecimiento ha sido imparable.

Pop latino con sello propio

Su primer disco, A Bailar (2014), marcó una declaración de intenciones: Lali quería jugar en las grandes ligas del pop. Pero lejos de copiar fórmulas, apostó por una identidad híbrida, que mezcla dance, electrónica, pop latino y actitud urbana. Lo visual se volvió una parte fundamental de su propuesta: desde sus videoclips hasta sus puestas en escena en vivo, cada detalle respira estética, empoderamiento y show.

Con Soy (2016) y Brava (2018), se consolidó como referente del pop nacional. Y Libra (2020), en plena pandemia, mantuvo su presencia en el centro de la escena. Pero fue con Lali (2023), su disco más personal y experimental, que tocó techo artístico. Un disco donde se permite jugar, explorar géneros y hablar sin filtros de su sexualidad, sus contradicciones, su deseo.

Artista integral y voz de época

Lali no es solo una cantante. Es actriz, directora, guionista, conductora y referente cultural. Ha sido jurado en La Voz Argentina, protagonizó películas, series como Sky Rojo de Netflix, y hasta fue la primera artista argentina en hacer un Vélez completamente sold out como solista. Todo eso sin perder autenticidad.

Además, es una de las figuras más influyentes de la comunidad LGBTQ+ en la región. Siempre se ha mostrado libre, honesta, militante de las causas que considera justas, y sus declaraciones suelen hacer eco más allá del entretenimiento. Sin solemnidades, pero con firmeza.

En 2023, fue la encargada de abrir los shows de Coldplay en River, y también participó de los Latin Grammy. Más recientemente, en julio de 2024, deslumbró en el Festival Starlite de Marbella, donde fue aclamada por la crítica europea y compartió cartel con figuras como Camilo y Sebastián Yatra.