La vez que Mica Vázquez contó lo mal que la pasó con Fernando Gago: "media Argentina y medio Europa"

Mica Vázquez habló de su enfermedad y fue certera: "Me quiero morir..."

Ahora, la actriz de 38 años redobló la apuesta y apuntó duro contra el exjugador de Boca, Real Madrid y Roma, entre otros: "Me cagó con media Argentina y media Europa".

"Yo fui fiel hasta que estuvimos en un tiempo y dije: 'Me tengo que vengar'; fue más eso que otra cosa. Y creo que me chapé un pibe, nada más, bueno por ahí algo más", insinuó Mica Vazquéz , dando a entender que lo sucedido superó los besos.

image.png Mica Vázquez contó como fue su separación de Fernando Gago. Web

"Él volvió y se casó, antes de casarse paralelamente también estuvo un ratito con las dos, creo. Yo me enteré que ellos estaban juntos cuando nosotros todavía no estábamos separados", explicó. "Por ahí Gisela (Dulko), su exmujer, no sabía que él estaba en una relación paralela conmigo", disparó.