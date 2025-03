La situación crítica de una ex Cuestión de Peso: vive en la calle y no tiene trabajo

Las dificultades de Natee para seguir su tratamiento

Además de la falta de estabilidad laboral y habitacional, la joven enfrenta otro desafío: mantener la alimentación que requiere su tratamiento. Durante la entrevista, explicó lo difícil que le resulta cuidar su dieta sin los recursos necesarios.

"Estaba acostumbrada a meterle pan cuando tenía hambre, porque era barato y te dura. Ahora me encontré con que tenía que cuidarme. Y no es tan fácil, porque no me llena lo mismo una banana que un pan. Al toque me agarra hambre", relató.

Este problema representa un obstáculo en su camino hacia el alta médica, ya que la correcta alimentación es una parte fundamental del tratamiento para la pérdida de peso.

Natee aseguró que trata de mantener una actitud positiva, pero reconoció que hay momentos en los que la angustia la desborda. "Trato de ser positiva, pero hay momentos en los que exploto de angustia", expresó con sinceridad.