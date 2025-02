La mendocina Johana Quinteros llegó hasta la semifinal de "Mi nombre es" en Chile

La cantante mendocina Johana Quinteros relanzó su carrera musical en Chile (Instagram) La cantante mendocina Johana Quinteros relanzó su carrera musical en Chile Instagram

"Estoy emocionada, feliz y agradecida. Fue una experiencia inolvidable que me hizo crecer como persona y artista. Gracias a toda la gente que me apoyó. Yo sigo con mi carrera como hace 20 años. Se viene toda la cumbia de Johana Quinteros", expresó la mendocina.

Lo que se viene para Johana Quinteros en Chile

La maipucina de 35 años enfocó desde 2022 su carrera hacia la cumbia y hasta se estableció en Chile en busca de nuevo público, brindando distintos shows en bares y teatros.

Más allá de la exposición televisiva por imitar a Isabel Pantoja en "Mi nombre es", uno de los programas más vistos en la TV trasandina, Johana aseguró a Los Andes que su experiencia solista en Chile ha sido positiva desde lo laboral y artístico: "Esto es fabuloso para mi carrera. Firmé con un sello discográfico y creo que va a ser una experiencia inolvidable”.

La mendocina Johana Quinteros imitó a Isabel Pantoja en "Mi nombre es" (TVN Chile)

Después de "Operación Triunfo", donde llegó a la semifinal en 2009, Johana abrió una academia musical en Mendoza y se lució en eventos como la Fiesta Nacional de la Vendimia, luego de aquella explosión que le dio su talento y el apoyo de los mendocinos en el reality.

“Vengo hace muchos años trabajando en mi provincia, no me puedo quejar de lo que he logrado en mi provincia. Logré todo lo que soñé gracias a mucho trabajo, a que me dieran las oportunidades, como estar en la Vendimia central, festivales, la Vendimia para Todxs, teatros... Una carrera que me emociona y me da mucho orgullo, estoy muy agradecida con mi provincia por cómo me ha apoyado”, declaró Johana, hoy ratificando su renovado presente del otro lado de la cordillera.