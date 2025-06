La hija de Mirtha Legrand habló sobre los rumores del retiro de su madre de la televisión

Visiblemente molesta por la difusión de versiones infundadas, Tinayre apuntó contra los programas dedicados al espectáculo : “Siguen creyendo en los programas de chimentos”, lanzó, dejando en claro su rechazo a este tipo de trascendidos. Consultada por el futuro de las clásicas cenas televisivas, fue tajante: “ Nosotros no sabemos nada. No nos dijo nada”. Según su testimonio, Mirtha no comunicó ninguna intención de alejarse de la pantalla.

Mirtha Legrand

A lo largo de su breve discurso, la presentadora hizo un repaso emocional de su recorrido televisivo. “57 años... parece mentira. Me ha acompañado el público tanto y con tanto cariño y tanto amor”, señaló. También reflexionó sobre el paso del tiempo y la transformación de su figura pública: “Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado, así que muchas gracias”.

La celebración fue, además, una forma de reafirmar su vigencia y su vínculo con el público, incluso frente a los rumores que apuntan a un posible retiro. En una frase que resume el valor que le atribuye a su trayectoria, concluyó: “Me han hecho una mujer muy feliz”.