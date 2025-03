La estremecedora coincidencia de Malena Guinzburg con la fecha de la muerte de Jorge Guinzburg

" Hoy se cumplen 17 años (no lo puedo creer) que mi viejo no está más (aunque algunos digan que él siempre está y qué sé yo, ustedes saben de lo que hablo)", comenzó Malena en su posteo.

"Voy a ser egoísta y en este recuerdo a lo mejor esté hablando más de mí que de él. Pero no creo que sea casualidad que justo hoy, que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, yo arranque a conducir un programa en streaming por primera vez en mi vida", destacó.

image.png Malena Guinzburg recordó a su padre, Jorge Guinzburg.

Malena Guinzburg no ocultó la emoción al hablar de lo que le hubiese gustado compartir con su padre y de la tristeza que le genera el hecho de que no haya podido verla crecer en su carrera. "¿Querría charlarlo con él y que me viera y me diera su opinión? Recontra. Si hay algo que lamento es que no me haya llegado a ver llenando teatros y tan feliz con mi vida", reveló.

Sin embargo, la humorista decidió transformar esa sensación en algo positivo y simbólico. Como muchos que crecieron escuchando la famosa cábala de su padre, la aplicó a su manera. "Así como diciendo GUINZBURG GUINZBURG GUINZBURG, se consigue lugar para estacionar, hoy voy a decir PAPÁ PAPÁ PAPÁ, para que me acompañe en este nuevo proyecto", relató.

El nuevo desafío de Malena Guinzburg en Vorterix

Para cerrar su homenaje, Malena aprovechó la publicación para invitar a sus seguidores a verla en su nuevo programa de streaming. "Ah, pa, por si no sabías es en Vorterix todos los miércoles de 15 a 17… Ah, y de paso que la gente lo vea y nos tire la mejor!", escribió.

El posteo se llenó rápidamente de mensajes de apoyo, tanto de colegas del mundo del espectáculo como de seguidores que la acompañan desde hace años.