Insólito: a Tom Holland le negaron su propia cerveza por no tener DNI y parecer menor de edad

Tom Holland vivió una experiencia inesperada al intentar comprar su propia cerveza sin alcohol en un supermercado de Estados Unidos . A pesar de su fama y de tener 28 años, el actor británico no pudo comprobar su edad debido a que su identificación británica no fue aceptada.

En el segundo local, el actor encontró su cerveza, pero al principio no pudo comprarla porque el sistema no reconoció su identificación británica. Lo más insólito es que no pudo demostrar su edad, ya que las cajeras dudaban si era o no menor edad.