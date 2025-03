Gran Hermano: Renato selló su nueva relación y sorprendió a todos luego de quedar eliminado del reality

Tras ser anunciado como uno de los salvados en la última gala de eliminación, el joven aprovechó la oportunidad para dirigirse a la uruguaya, quien lo escuchaba desde la tribuna : “Estoy muy agradecido con todas las personas que formaron parte del regreso. Y sobre todo, me había preparado especialmente por si pasaba lo que tenía en mente. Para la persona que representa esta piedrita, me había puesto churro para verla”, expresó Renato, mostrando su amuleto.

image.png

Cuando el conductor del reality de Telefe le preguntó quién era la dueña de ese objeto, el joven prefirió reservarse la respuesta: “Es que yo no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema. Esta piedrita tiene dueña. Es una dueña muy linda”, agregó.