Gérard Depardieu negó la acusación de abuso sexual ante un tribunal francés

Qué dijo Depardieu

"No veo por qué disfrutaría manoseando a una mujer en un plató de cine. No soy un sobón (un manoseador). Hay muchos vicios que verdaderamente no conozco", fueron las contundentes palabras del actor, quien niega todos los hechos, que habrían ocurrido en un departamento parisino durante la filmación de la película mencionada.