Galia, hermana de Eial Moldavsky, habló sobre la polémica entre el streamer y Lali Espósito

En el recorte, varios usuarios creyeron que ella criticaba a la cantante por sus distintas relaciones. “Lali es una piba a la que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo. Ella se cul... a media Argentina , pero le tienen cierto respeto y no la estuvieron siguiendo todos los días”, se la escucha decir en un fragmento del canal de streaming Blender que se viralizó.

Galia Moldavsky aclaró el significado de sus palabras

Ante las críticas y el escándalo que rodea a su hermano, la influencer decidió expresarse este jueves por la mañana en X (ex Twitter) para explicar la situación. “Siempre me dicen que no tuitee en estos casos, pero voy a hacer una excepción: el recorte mío que está girando es de un programa viejo en el que hablábamos de famosos que ventilan su vida privada y famosos que no. Yo la di como un ejemplo de los que no”, sostuvo.