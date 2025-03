Furia volvió a poner en tensión a la casa de Gran Hermano: "No le tengo miedo a nadie"

Juliana Furia Scaglione cruzó nuevamente el umbral de Gran Hermano 2025 (Telefe). Con el Golden Ticket en la mano y un pasado que la empujaba hacia la revancha, regresó envuelta en un aura de victoria. Las redes sociales no quedaron indiferentes ante el reingreso de Furia.

"No le tengo miedo a nadie, y menos en mi casa", aseguró Furia. Los participantes la observaron enmudecidos. Algunos intentaron disimular su incomodidad, otros fruncieron el ceño, listos para el choque. Ella, en cambio, avanzó con la misma energía arrolladora que la convirtió en un fenómeno el año anterior. A su lado, llevaba a Cariño, el reno de telgopor que fue su fiel compañero en su primera participación en el reality. La escena tenía un aire ritual: la exiliada que regresa, la luchadora que vuelve a la arena. Pero la tensión no tardó en estallar.

La respuesta de Eugenia Ruiz

"Ahora es mi casa, mami." Eugenia Ruiz no dudó en plantarse, con la mirada firme y el tono desafiante. Un silencio denso se apoderó del ambiente. Furia la observó con una sonrisa afilada: "Ah, no sé... creo que es la casa de los chicos primero." La batalla psicológica había comenzado. Eugenia no se inmutó: "Ahora es mía también."