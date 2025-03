Estrenos de cine: marzo es un mes para Steven Soderbergh

Un dupla de estrenos para un director que, desencantado de Hollywood, había anunciado su retiro hace 12 años. Recordemos que, desde que sorprendió con "Sexo, mentiras y video" (1989) en el festival de Sundance, se había convertido en un mimado del cine independiente de Estados Unidos. Desde ese falso retiro, no solo no hizo honor a su palabra, sino que fue el artífice de momentos históricos de la industria, como cuando en 2021 produjo la gala de los Oscar "pandémicos". El resultado, aunque criticado, permitió comprobar que Soderbergh, quien con filmes como "Traffic" y "Erin Brockovich" sorprendió por la franqueza de su manera de narrar, lo motivan los desafíos.

Embed - PRESENCIA Tráiler Español Latino Subtitulado (2025) Lucy Liu

Pero este artefacto de Soderbergh, en el que abunda el plano secuencia, evita caer en lo predecible. Cuando una familia adquiere la enorme casa, el fantasma se convierte en el inesperado testigo de un drama familiar. Los padres (Lucy Liu y Chris Sullivan) esconden problemas legales a sus hijos adolescentes; el hijo (Eddy Maday) va y viene con sus vivencias de preparatoria y la hija, Chloe (Callina Liang), hace frente a una dura situación personal que vivió poco antes de mudarse.

Sucede que su mejor amiga murió de una aparente sobredosis y, cuando el fantasma empieza a manifestarse con ella, Chloe cree reconocer en esa presencia a su amiga recién fallecida. Adelantar más sería spoilear el texto de David Koepp, coguionista del mismo "Jurassic Park" de 1993 junto a Michael Crichton.

"Presencia" es una película modesta, de apenas dos millones de dólares de presupuesto, pero que sobresale por su originalidad a la hora de plantearnos lo sobrenatural. Soderbergh puede ponernos los pelos de punta, emocionarnos con las historias de los protagonistas y hacernos reflexionar sobre unos cuantos problemas sociales: todo de una sola vez.

La experiencia del director

Lo curioso de "Presencia" es que también tiene algunas implicancias en la vida privada de Steven Soderbegh, quien es hijo de una parapsicóloga. Por esa razón, siempre ha estado abierto y sido desprejuiciado respecto a este tipo de experiencias sin aparente explicación. De hecho, el filme se inspira en su propia casa.

Según reveló en una entrevista firmada por Amy Taubin para la revista Filmmaker: "[La película] surgió porque teníamos una presencia en la casa que Jules [Asner, esposa de Soderbergh] y yo tenemos. Nos dijeron, al comprar la casa y después de mudarnos, que la dueña tiempo atrás había fallecido allí. Un vecino nos contó que la mujer que murió en la casa fue asesinada por su hija. Las circunstancias eran muy confusas, pero todos en la cuadra estaban convencidos de que no se trataba de un suicidio, como lo describió la policía, sino de que su hija, con quien era conocida por su tensa relación, la había asesinado. Como hijo de una parapsicóloga, me pareció fascinante".

image.png

Y continuó: "Tenía la esperanza de tener alguna experiencia, pero Jules y yo no hemos vivido nada más que: '¿Dejé la luz encendida o...'. Pero teníamos una cuidadora de casa, y una noche estaba viendo la televisión en la sala principal, y con su visión periférica vio a alguien en el pasillo al otro lado de la casa. Cuando miró, vio a una mujer cruzando del baño al dormitorio. Instintivamente dijo 'Jules', y entonces se dio cuenta de que Jules no estaba allí; no había nadie. Así que inmediatamente llamó a Jules y le dijo: 'Esto me acaba de pasar'. El nombre de la mujer [que murió] era Mimi. Empecé a preguntarme cómo sería ser Mimi, estar en esta casa y pensar: '¿Qué hace esta gente en mi casa? ¿Hay algo que se pueda hacer?'. Así que ese fue mi punto de partida".

En esta misma entrevista, Soderbegh reconoció que no es un fanático del cine de terror, pero que cuando una película de este género es buena queda resonando en el espectador. "Sabes que vengo del cine de vanguardia, y he estado diciendo que 'Presencia' es como si Michael Snow hubiera decidido hacer 'El Resplandor' en una pequeña casa suburbana", definió al filme, en referencia a la estética de este cineasta experimental y a la popular película de Stanley Kubrick.

Lo que se viene

Cate Blanchett vuelve a calzarse el vestido de femme fatale en "Código negro" (" Black Bag"), que se verá desde el 27 de marzo en los cines argentinos.

Embed - Código Negro – Tráiler Oficial (Subtitulado) | Universal Pictures

Se trata de un "emocionante drama de espionaje sobre los legendarios agentes George Woodhouse y su amada esposa Kathryn", anticipa la sinopsis. "Cuando se sospecha que ella ha traicionado a la nación, George se enfrenta a la prueba definitiva: ¿lealtad a su matrimonio o a su país?".

La acompañan, además de Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris y Pierce Brosnan.

