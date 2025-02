Estrenos de cine: "Flow" es una película animada sin diálogos que llega al corazón

Todos los pronósticos coinciden: "Robot salvaje" ("The Wild Robot") ganaría fácilmente el próximo domingo el Oscar a Mejor Película de Animación, si no estuviera compitiendo con "Flow ", que es uno de los estrenos más esperados del cine . Desde este jueves se puede ver en las salas.

La bella película de DreamWorks Animation tiene una rival demasiado fuerte, ya que "Flow" no compite en una, sino en dos categorías: también tiene su chance en Mejor Película Internacional. Un doblete pocas veces visto en los premios de la Academia de Hollywood.

Película animada no es sinónimo de película infantil, y "Flow" viene a comprobarlo, ya que tiene varias características que la hacen única en su género. Para empezar, no se oye ni un solo diálogo de principio a fin; además, está protagonizada por animales que actúan como animales (no humanizados); ni tampoco hay un villano tradicional que personalice la antipatía de la audiencia.