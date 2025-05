Está en Netflix, tiene 3 episodios y es una fuerte serie sobre la peor tragedia aérea en Latinoamérica

El documental plantea una tesis inquietante desde el título: la tragedia era previsible. El vuelo de TAM, que cubría la ruta Porto Alegre–São Paulo , no logró detenerse al aterrizar y se estrelló contra un edificio de la propia compañía aérea. Investigaciones posteriores revelaron errores de diseño en la pista, fallas mecánicas y una cadena de decisiones que podrían haberse evitado .

A Tragedy Foretold: Flight 3054 El siniestro se cobró la vida de 199 personas, convirtiéndose en la peor catástrofe aérea en la historia del país.

A lo largo de la serie, se da cuenta de cómo se ignoraron advertencias previas sobre las condiciones de seguridad del aeropuerto de Congonhas. En ese sentido, Vuelo 3054 se suma a una línea de documentales que no sólo narran un hecho trágico, sino que cuestionan los sistemas detrás de los errores humanos y técnicos. La propuesta recuerda a otras producciones del género como MH370: The Missing Plane o Downfall: The Boeing Affair, también disponibles en la plataforma.