Escandaloso chat que expondría una relación íntima pasada entre la China Suárez y Maxi López

Y manifestó: “Todo me llega a mí por esta mujer que protagonizó conversaciones muy jugadas con el ex futbolista de River . Hoy voy a ir con la primera parte de este material muy escandaloso”.

"Esta mujer es modelo. Se llama Luah Martínez y no solo me asegura detalles muy fuertes de su vínculo con Maxi, sino que también tiene cómo comprobarlo. Yo hoy acá te voy a mostrar una serie de chats en los que Maxi López le dice a Luah que tuvo relaciones sexuales con Eugenia la China Suárez . No especifica ni cuándo ni cómo, pero ya el dato es terrible", agregó Etchegoyen.

image.png Polémica declaración de Maxi López sobre la China Suárez

Maxi López le habría confesado a Wanda Nara que estuvo con la China Suárez

Sin embargo, la confirmación más fuerte llegó de la mano de Pochi de Gossipeame, quien aseguró que desde enero tenía esta información, pero había decidido no divulgarla. Según la influencer, todo salió a la luz durante un asado que compartieron Wanda Nara y Maxi López en Santa Bárbara, el country en el que vivieron durante años cuando estaban casados.

"Esto lo sé desde enero. El día que Wanda y Maxi compartieron un asado en Santa Bárbara, él le dijo que le iba a contar algo que no se iba a ver venir y que nunca lo había dicho porque se llevaban muy mal. En medio del asado, Maxi le habría contado que, después de separarse de ella, en algún momento, estuvo con la China Suárez. Yo cuento lo que sé. En su momento me lo contaron y me pidieron por favor que no lo diga", reveló Pochi en Puro Show.

El asado en cuestión ocurrió en enero de 2025 y fue un encuentro que sorprendió a todos. Wanda Nara compartió en sus redes sociales una imagen de la cena en su casa, en la que se vio su mano en la mesa junto a una imponente tabla de carne, morcilla y vino.