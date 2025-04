Empeora la salud de L-Gante: su madre asegura que necesita "fuerzas y fe"

La noticia fue ampliada por Luis Perdomo, amigo cercano del cantante y organizador de sus shows, durante una entrevista en DDM (América TV). “Ese va a ser el último show de L-Gante, de lo que es esta era”, explicó. Según Perdomo, la decisión fue consensuada tras una reunión entre L-Gante y su mánager, Maxi El Brother, y se originó luego de un chequeo médico programado que reveló un problema de salud que requiere atención interdisciplinaria. Aunque evitó especificar la patología, aclaró que no se trata solamente de un caso de excesos: “Hay algo que preocupa a toda la familia”, remarcó.

La situación que atraviesa la familia

El círculo íntimo del cantante, que incluye a profesionales como un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo, un hematólogo y posiblemente un nefrólogo, se organizó para brindarle el tratamiento necesario. Perdomo también narró cómo se enteró personalmente de la situación: “Ayer me lo contó él, porque le hicimos la fiesta a la mamá. Estábamos solos y todos me decían: ‘Elián te va a decir algo’”. Durante la charla, subrayó la importancia del diagnóstico y pidió respeto: “No embarren el piso, esto no es joda, se trata de algo serio”.