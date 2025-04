Emoción y angustia en Gran Hermano: Gabriela volvió a ver a su madre tras estar 1 año separadas

Gabriela Gran Hermano La emoción de Gabriela al ver a su madre en la casa de Gran Hermano.

La visita sorpresa de Sandra a su hija Gabriela se dio en medio del desafío del “Congelados”, donde los participantes deben permanecer inmóviles. Mientras sonaba una versión en bossa nova de She Loves You de The Beatles, la mujer cruzó la puerta giratoria de la casa, lo que desató el llanto inmediato de la jugadora.