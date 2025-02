El sutil gesto de Valentina Cervantes a Enzo Fernández que causó furor en las redes sociales

image.png

Tras la separación, la modelo priorizó a su familia mientras impulsaba su carrera profesional. Se unió a Multitalent Agency, una de las agencias más prestigiosas de Argentina, con el objetivo de ganar independencia económica. Aunque su regreso a Inglaterra pausa estos planes, aclaró que no piensa abandonarlos. “Las veces que pueda voy a seguir viniendo. Mi nena ya va al colegio y no puede faltar mucho, capaz si viajo la dejo con Enzo y vengo solo con el bebé”, explicó.

Más allá de la atención mediática, Cervantes reflexionó sobre su crecimiento personal. “No me interesa lo económico. Si tengo que vivir en una casa en Londres, lo hago, y si tengo que vivir en un dos ambientes, vivo igual. Al venir acá descubrí una parte de mí que antes no conocía, porque estaba avocada al 100% a mis hijos. En enero vine sola una semana y antes no lo hubiera hecho”, contó. Todo indica que, tras un tiempo de incertidumbre, Valentina y Enzo eligieron darse una nueva oportunidad. Aunque no hicieron declaraciones oficiales, las imágenes parecen decirlo todo. Sus seguidores, atentos a cada gesto, celebran esta nueva etapa con muestras de cariño y apoyo.