El rey Carlos III hizo una enorme inversión de dinero por pedido de la reina Camila: ¿un seguro de vida?

Las noticias sobre el rey Carlos III de Inglaterra no cesan . En las últimas semanas, se ha conocido que ha estado inmerso en la grabación de un documental para Amazon cuya emisión se prevé para este otoño. También ha compartido, mediante una colaboración con Apple Music, su lista de músicos favoritos. Sin embargo, sus movimientos no quedan ahí.

La decisión de Carlos III de invertir este dinero, llevada a cabo en febrero, fue por miedo a que The Old Mill fuera adquirida por un tercero para la celebración de eventos matrimoniales. Según desliza este medio, esto generó una "gran ansiedad" a la reina consorte. Así, con su compra, garantizaba que la privacidad de su esposa no se viera alterada porque si se la hubiese quedado otro, hubiera querido "maximizar el uso comercial de la propiedad como alquiler vacaciones a corto plazo y para celebrar bodas".