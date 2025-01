El polémico baile de Mike Amigorena en el Cementerio de Chacarita que generó polémica

Mike Amigorena: “Nada me vino de regalo: lo mío es consecuencia del trabajo”

Si bien muchos de sus seguidores elogiaron la creatividad y espontaneidad de Mike Amigorena , el video no tardó en generar controversia . Para algunos usuarios, la locación elegida fue una falta de respeto a las personas fallecidas y a sus familiares, lo que desató una lluvia de comentarios negativos.

Embed

"No me parece respetuoso. Es un lugar donde la gente va a encontrarse con profundos recuerdos especiales", escribió una usuaria visiblemente molesta. Otros comentarios fueron más duros: "No hay respeto en nada", "Un tarado falopeado", "Un pobre tipo, da lástima".