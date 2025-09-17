El mal momento de una banda argentina de rock: canceló shows en Chile por una terrible razón

Seattle Supersonics , una banda argentina de rock que rinde tributo a Nirvana, canceló su gira en Chile luego de que sus integrantes denunciaran haber recibido “ violencia xenófoba ” y amenazas de muerte antes de su arribo al país.

“Estos son los anuncios que detestamos dar, mucho más por los motivos, pero seremos transparentes (a diferencia de la producción que solo dijo ‘por fuerza mayor’)”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Los músicos aseguraron que tanto ellos como parte del equipo local recibieron "amenazas anónimas" con mensajes intimidatorios y avisos de boicot a los conciertos “por el solo motivo de ser argentinos”.

Según la banda, las agresiones estarían vinculadas a los hechos de violencia registrados en el estadio de Independiente de Avellaneda, en un enfrentamiento entre hinchas locales y de la Universidad de Chile .

En su descargo, Seattle Supersonics se desligó de inmediato de esos episodios: “Los repudiamos en todo sentido y claramente. No tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”.

Luego indicaron: “Nosotros desestimamos las amenazas, por nuestra lejanía total con el conflicto en ese evento deportivo, pero algunas personas de la producción recibieron amenazas con fotos y nombres de familiares directos, lo que incrementó de parte de ellos la preocupación”.

Una publicación compartida por Seattle Supersonics (@ssupersonics)

El grupo tenía previsto presentarse en Quilpué, Talcahuano y Santiago, pero la decisión fue definitiva. “Solo por ser argentinos… La verdad pensamos mucho en cómo anunciar esto, pero creemos que no tenemos ningún motivo por el cual debamos decir algo que no es, o no ser claros con lo que ha y está pasando. Lamentamos muchísimos esto, solo podemos estar agradecidos con todos los fans chilenos que estaban expectantes con los shows”, señalaron.

La productora informó que quienes habían adquirido entradas recibirán la devolución automática a través del sistema Passline.