El mal momento de una banda argentina de rock: canceló shows en Chile por una terrible razón

La banda tributo a Nirvana suspendió los shows previstos en Quilpué, Talcahuano y Santiago. Según señalaron en un post, recibieron amenazas de muerte y boicot "solo por ser argentinos".

Seattle Supersonics, una banda argentina de rock que rinde tributo a Nirvana, canceló su gira en Chile luego de que sus integrantes denunciaran haber recibido “violencia xenófoba” y amenazas de muerte antes de su arribo al país.

“Estos son los anuncios que detestamos dar, mucho más por los motivos, pero seremos transparentes (a diferencia de la producción que solo dijo ‘por fuerza mayor’)”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.

La razón por la que cancelaron su gira en Chile

Los músicos aseguraron que tanto ellos como parte del equipo local recibieron "amenazas anónimas" con mensajes intimidatorios y avisos de boicot a los conciertos “por el solo motivo de ser argentinos”.

En su descargo, Seattle Supersonics se desligó de inmediato de esos episodios: “Los repudiamos en todo sentido y claramente. No tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”.

Luego indicaron: “Nosotros desestimamos las amenazas, por nuestra lejanía total con el conflicto en ese evento deportivo, pero algunas personas de la producción recibieron amenazas con fotos y nombres de familiares directos, lo que incrementó de parte de ellos la preocupación”.

El grupo tenía previsto presentarse en Quilpué, Talcahuano y Santiago, pero la decisión fue definitiva. “Solo por ser argentinos… La verdad pensamos mucho en cómo anunciar esto, pero creemos que no tenemos ningún motivo por el cual debamos decir algo que no es, o no ser claros con lo que ha y está pasando. Lamentamos muchísimos esto, solo podemos estar agradecidos con todos los fans chilenos que estaban expectantes con los shows”, señalaron.

La productora informó que quienes habían adquirido entradas recibirán la devolución automática a través del sistema Passline.

