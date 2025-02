El legado de Luis Alberto Spinetta a 13 años de su muerte

Su consolidación

“Quería hacer música más violenta que la de Almendra. Con Pescado intenté romper la ternura y el eje sensible de mi banda anterior. Había partido de una música con raíces tangueras, bossa nova, jazz y Piazzolla, pero ahora me rebelaba contra eso creando riffs.”, explicó en una conversación con Eduardo Berti para "Spinetta: crónica e iluminaciones".

Después de "Artaud", formó Invisible, banda que muchos consideran su mejor proyecto. Comenzó como trío junto a Héctor Pomo Lorenzo y Carlos Alberto Machi Rufino. En 1976, Tomás Gubitsch se sumó, y el grupo se mantuvo activo hasta 1977, dejando tres discos fundamentales.

En 1980, mientras se reunía con Almendra, formó Spinetta Jade, donde exploró el jazz-rock con elementos pop. La banda grabó cuatro álbumes de estudio y tuvo integrantes como Pomo Lorenzo, Juan del Barrio, Carlos Mono Fontana, Lito Vitale, Pedro Aznar, Luis Alberto Beto Satragni y Juan Carlos Lito Epumer. Se mantuvieron activos hasta 1985, con un receso entre 1982 y 1983, cuando Spinetta lanzó "Kamikaze" y "Mondo di Cromo".

“No hay una persona determinante en el sonido de un grupo. En Jade, cada músico aportaba su color sin alterar la esencia general. Es un collage libre en el cual las proposiciones individuales tienen que ver con la fuerza de cada uno y la familiaridad que tengan con la música”, explicó en 1982 a la revista Expreso Imaginario.

Su muerte

El viernes 23 de diciembre de 2011, el diario Muy publicó en su portada: “El Flaco Spinetta está muy grave”. Hasta ese momento, solo sus allegados conocían su estado de salud. La noticia provocó una conmoción tan grande que él mismo emitió un comunicado para aclarar su situación. En sus últimas palabras públicas, escribió:

“Mi nombre es Luis Alberto Spinetta. Tengo 61 años y soy músico. Desde el mes de julio sé que tengo cáncer de pulmón. Estoy muy cuidado por una familia amorosa, por los amigos del alma, y por los mejores médicos que tenemos en el país. Ante el aluvión de información inexacta, quiero aclarar públicamente las condiciones de mi estado de salud. Me encuentro muy bien, en pleno tratamiento hacia una curación definitiva. Quiero agradecer a todos por la buena onda que he recibido, y pedirles que no paniqueen, y no tomen en cuenta las noticias que han generado los buitres de turno. No tengo ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook, etc., por lo tanto todo lo que lean al respecto es falso. Pertenezco a Conduciendo a Conciencia, y les recuerdo que ahora en las fiestas, si van a conducir no deben beber. Gracias. Los quiero mucho. Felices Fiestas. Luis”

Su hijo Dante Spinetta publicó la carta en Twitter, y esas palabras quedaron como su despedida. Siete semanas después, falleció.