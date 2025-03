Duki fue ovacionado en Viña del Mar: cuáles fueron los premios que recibió

“Muchísimas gracias. Esta gaviota es de todo mi público, de mi papá, mi mamá. Es el primer premio que me dan en toda mi carrera”, dijo Duki emocionado. Ese instante fue rápidamente difundido en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en mostrar su apoyo y emoción. Pero la noche aún tenía más sorpresas. Duki continuó con la Bzrp Music Sessions, Vol. 50, que comenzó a capella con un impresionante flow antes de que entrara la música de su colaboración con Bizarrap.

Luego fue el turno del reggaetón con "Te mando flores" y "Los del espacio", tema en el que participaron LIT Killah, Tiago PZK, Emilia Mernes, Rusherking, Big One, María Becerra y FMK. También interpretó "No me llores" y el clásico de trap de 2019, "Goteo", un himno de su carrera.