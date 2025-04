Cuatro textos de 33 poemas en cartelera, de Miguel García Urbani

Sobre su nuevo texto, el quinto de su obra, García Urbani cuenta: 33 poemas en cartelera, es un libro que nació entre Mendoza y Alicante, editado por el Amante Universal y Editorial Golondrina. Contiene el zumo, el jugo, la sustancia de 33 films que pude ver y disfruté desde abril a agosto de 2024. En esos meses, vi las películas, escribí sobre ellas, pero no crean que se trata de una crítica de cine, ni que cuento lo que sucede en la película. No, es el film -ya sea un cortometraje, un largometraje o una película documental-, sencillamente un disparador y me ofrece algún aspecto, alguna temperatura, algún color o palabras que me gustaron. De ahí nacieron las primeras líneas”.