Cuál fue la inesperada sorpresa que les dieron Mauro Icardi y la China Suárez a los hijos de la modelo

Además de disfrutar canciones como No somos lobos, Hermanos de verdad, Ya no tengo novia y Más que un fan, los nenes pudieron conocer a su ídolo y hasta le regalaron un dibujo. La Joaqui y Gusty DJ participaron como invitados en la segunda y en la última presentación, mientras que Q Lokura se sumó al quinto show con entradas agotadas.

No fue la primera vez que la China sorprendió al jugador. En San Valentín, decoró el techo de la habitación con globos rojos en forma de corazón. Sobre la cama, esparció pétalos de rosa y fotos en formato polaroid. Icardi compartió su emoción en Instagram al repostear el video con la balada You’re Still the One de Shania Twain.