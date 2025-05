Así terminó la carpa del circo de Flavio Mendoza: las instalaciones "quedaron destruidas" por la tormenta

“Quiero contarles en primera persona que tuvimos un temporal terrible acá en Santa Fe y todas las instalaciones del circo quedaron destruidas” , comenzó diciendo Flavio, quien no salía de su shock ante la situación que vivía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/flaviomendoza/status/1923984086256812211&partner=&hide_thread=false Quiero comunicar que como en muchos lugares de nuestro país debido a los fuertes vientos aquí en Santa Fe las instalaciones del @circoanima fueron muy afectadas los daños son terribles en lo material , pero no hubo ningún herido gracias a Dios , mi hijo mi familia mi elenco están… pic.twitter.com/JYrOsxIAp1 — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) May 18, 2025

Flavio Mendoza habló sobre el temporal que afectó a su circo

Con angustia, Flavio debió confirmar que las funciones quedaron suspendidas. Y si bien hubiese querido evitar esto a toda costa, ahora será tiempo de poder reprogramar todo y recuperarse de esta inesperada situación. “No se va a poder realizar, no es algo que se pueda resolver rápido. Está todo muy destruido, son cosas que vienen de afuera y no se reemplazan fácilmente. A la gente que había sacado su entrada se le va a devolver, por favor que tengan paciencia”, aseguró Flavio.