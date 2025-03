Ángel de Brito adelanta detalles sobre el nuevo programa de Yanina Latorre y su rol en él

Ante la consulta de Ventura sobre el rol que tendrá en esta nueva etapa, De Brito aclaró que su participación será de acompañamiento. “Lo de productor es figurativo… La voy a ayudar, la voy a acompañar. Charlamos mucho del programa porque ella se siente segura con lo que hablamos y pensamos, pero no voy a estar todos los días ni en el programa ni sobre él”, detalló.

Ventura destacó que no es común que un líder de equipo celebre que uno de sus integrantes tome su propio rumbo, ya que eso suele generar incomodidad en el medio. De Brito coincidió con esta idea, pero aseguró que apoya la evolución de sus compañeras. “A mí me encanta”, sentenció. Desde el inicio de LAM, De Brito promovió que las panelistas pudieran tomar la conducción en su ausencia, una práctica poco habitual en televisión. Sin embargo, reconoció que no siempre encontró respaldo en los canales.