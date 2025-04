Acusan a Sandra de Gran Hermano de poner en peligro la salud de sus compañeros: "Un asco..."

Pero esa no fue la única actitud que encendió la polémica. En reiteradas ocasiones, se la vio chuparse los dedos y luego meter la mano en recipientes de los que todos los participantes consumen . También, levantó carne del suelo y la utilizó para cocinar , sin importar que el piso de la casa es transitado constantemente por todos.

Las imágenes no pasaron desapercibidas y algunos de sus compañeros expresaron abiertamente su desagrado. "Yo iba a comer y después me di cuenta de que había cocinado Sandra. No pude comer más", lanzó Catalina Gorostidi, sin filtros, al notar la situación.