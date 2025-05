ABBA en todo su esplendor: la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo tocará los clásicos en una doble fecha

Los arreglos también tienen calidad asegurada. Fueron escritor por reconocidos músicos locales como Adriana Figueroa, Mario Galván y Leandro Riolobo, fogueados en el arte de la composición. ¿El resultado? Un setlist que sacude la nostalgia y actualiza el legado con elegancia sinfónica: "Dancing Queen" (Figueroa), "Mamma Mia" (Galván), "Take a Chance on Me" (Riolobo), "Super Trouper" (Figueroa), "I Have a Dream / Thank You for the Music" (Figueroa), "The Winner Takes it All" (Riolobo), "Money, Money, Money" (Riolobo), "SOS" (Figueroa), "Chiquitita" (Galván), "Lay All Your Love on Me" (Galván), "Voulez-Vous" (Riolobo), "Gimme! Gimme! Gimme!" ("A Man After Midnight") (Riolobo).