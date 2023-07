Woody Allen y Roman Polanski vuelven al Festival de Venecia pese a las acusaciones de abuso en su contra

El Festival de Venecia no tiene planeado cancelar su gala ni por la huelga de actores ni por directores acusados. A tal punto que puede que los actores no estén presentes, pero los que sí asistirán son Roman Polanski y Woody Allen, pese a que muchos quieren cancelarlos por las acusaciones de abuso de menores que pesan sobre ellos. Sus nuevas realizaciones fueron anunciadas ayer, junto a las películas que competirán por el León de Oro. Esto puede deberse a que ambos son directores muy queridos en Italia. De las denuncias Allen fue absuelto, Polanski, no.

De las obras presentadas en el Festival, se destacan el drama sobre Leonard Bernstein de Bradley Cooper, “Maestro”, con la que Netflix pone nuevamente un pie en la Mostra; la película sobre Priscilla Presley, de Sofia Coppola “Priscilla”; “Ferrari”, sobre don Enzo, el constructor de automóviles, de Michael Mann, con Adam Driver y Penélope Cruz; “The Killer”, de David Fincher (Pecados capitales), y “Origin”, de Ava DuVernay.

Es probable que el glamour que tuvo la última edición, el año pasado, esté un poco ausente. Es que como parte de la huelga, los actores no pueden promover proyectos de los estudios y servicios de streaming con los que está negociando el sindicato de intérpretes.

El prestigioso festival de cine ya perdió un estreno de alto perfil debido a las disputas laborales en los Estados Unidos: el drama de tenis de Luca Guadagnino “Challengers”, protagonizado por Zendaya, que se había programado para la noche inaugural, se pospuso hasta 2024.

Mike Faist, de izquierda a derecha, Zendaya y Josh O'Connor en una escena de "Challengers" en una imagen proporcionada por MGM. El Festival de Cine de Venecia inaugurará su 80a edición con una función de la película. (Metro Goldwyn Mayer Pictures via AP)

Sin embargo, Alberto Barbera, el director del Festival de Cine de Venecia, dijo que los efectos de las huelgas en la programación del festival habían sido mínimos.

“Priscilla”, una película de A24 basada en las memorias de Priscilla Presley Elvis and Me, es protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi. Coppola ya había estrenado “Somewhere” (Somewhere, en un rincón del corazón) en Venecia en 2010.

En esta imagen proporcionada por A24 Jacob Elordi como Elvis, izquierda, y Cailee Spaeny como Priscilla, en una escena de "Priscilla". (Philippe Le Sourd/A24 vía AP)

La muy esperada “Poor Things” (Pobres criaturas) de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone y Mark Ruffalo, también tendrá su debut en el Lido. Lanthimos estrenó previamente “La favorita” en Venecia en 2018, y meses después obtendría 10 nominaciones al Oscar y ganaría una estatuilla.

Por su parte, la película de DuVernay, “Origin”, se basa en el libro Caste y en la vida de su autora, la ganadora del Pulitzer Isabel Wilkerson. La película es protagonizada por Aunjanue Ellis-Taylor.

Netflix vuelve a marcar presencia, y lo hará con “Maestro”, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper como Bernstein, junto a Carey Mulligan como Felicia Montealegre, actriz costarricense y esposa del legendario compositor. En “The Killer”, de Fincher, Michael Fassbender interpreta al asesino del título. Ya se sabía que el servicio de streaming también llevará en competencia a la chilena “El conde”, de Pablo Larraín, comedia negra en la que el dictador Augusto Pinochet es un vampiro.

Con Woody Allen y Polanski

Venecia nunca ha sido un festival que rehuya a los directores controvertidos y ha programado nuevas películas tanto de Roman Polanski como de Woody Allen.

Polanski regresa por primera vez desde 2019, cuando la presidenta del Jurado era Lucrecia Martel, y se llevó el Gran Premio del Jurado. Ahora acompañará (si él va) “The Palace”, sobre la víspera de Año Nuevo en 1999 en un hotel suizo, con John Cleese y Mickey Rourke. Allen estrena su primera película de producción francesa, “Coup de Chance”. Y Luc Besson, quien recientemente fue absuelto de cargos en un caso de violación, también estará en el Lido con “Dogman”, protagonizada por Caleb Landry Jones.

El jurado que preside la competencia principal de este año está lleno de directores que pasaron por el Festival, incluidos su presidente, Damien Chazelle, Jane Campion, Martin McDonagh, el argentino Santiago Mitre y la ganadora del León de Oro del año pasado, Laura Poitras.

Además de las películas de Polanski y Allen, también se proyectan fuera de competencia “The Wonderful Story of Henry Sugar” (La maravillosa historia de Henry Sugar), mediometraje de Wes Anderson, inspirada en Roald Dahl, con Benedict Cumberbatch, Dev Patel y Ralph Fiennes; “Aggro Dr1ft”, de Harmony Korine; “Hit Man”, de Richard Linklater; “Menus Plaisirs – Les Troisgros”, de Frederick Wiseman, y “The Caine Mutiny Court-Marshall”, de William Friedkin, el director de El exorcista.

Venecia es un punto de partida importante para los aspirantes a premios y, en los últimos años, ha estrenado películas nominadas a varios Oscar como “La ballena”, “Los espíritus de la isla”, “Tár”, “El poder del perro”, “Nace una estrella”, “Joker” y “La La Land”. También es la primera parada importante de la ajetreada temporada de festivales de cine, seguida muy de cerca por Toronto, Telluride y el Festival de cine de Nueva York.

No está claro si algún talento de Hollywood podrá hacer el viaje este año. Barbera dijo que algunos actores y actrices no podrán asistir, pero agregó, sin especificar, que el talento independiente podrá aparecer en las alfombras rojas y las conferencias de prensa. El Festival del 30 de agosto al 9 de septiembre.