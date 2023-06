Tremendo desplante de la mamá de L-Gante a la nueva novia del cantante

L-Gante continuará detenido luego de que el juez de garantías se opuso a que sea liberado. Mientras, su madre, hermanas, algunos amigos y Tamara Báez aguardan en la puerta del Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmesa la espera de que el artista recupere la libertad.

Este miércoles, decidieron que el artista permanezca detenido como autor del delito de “privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas” y “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma”.

Imagen del video que compromete a L-Gante. Foto: Captura de video

En el tiempo que L-Gante lleva detenido, su madre no se alejó del lugar donde su hijo está privado de su libertad. Claudia Valenzuela volvió a hablar con los medios este miércoles y aseguró que esta situación ayudará a “limpiar” el entorno del músico.

Ante la consulta de uno de los periodistas, la mujer dejó en claro que sabe muy bien quiénes acompañaron a L-Gante en este momento difícil y fue entonces que se refirió a la nueva pareja del cantante, con quien se mostró en redes.

La novia de L- Gante es bellisima y fan de San la muerte

La madre de L-Gante fue tajante con quien sería la nueva novia del cantante

Claudia fue clara al asegurar que “esta situación sirvió para limpiar un poco el entorno, para sacar gente. Ustedes mismos los vieron: quienes lo acompañan a un show o a los programas de televisión, en su mayoría, acá no están”.

Luego, aclaró que “hay muchos que se borraron”. “Él cuenta con los amigos, los que realmente son amigos, que se están bancando estos días, Tamara, también vino Jamaica a ver a su papá…”, dijo y así reconoció que la madre de su nieta estuvo presente, pese a las diferencias que han tenido.

La novia de L- Gante es bellisima y fan de San la muerte

“Dejemos de lado esto sobre la chica con la que está saliendo, no hagamos mezclas con ese tema. Esta chica acá no ha venido”, resaltó y desta manera le hizo un desplante a la joven, quien no habría mostrado interés en el joven.

Por último, concluyó contundente: “Estuvo Tamara, sí, pero acá otra chica no hubo. No ha venido”. Incluso, Tamara compartió varios posteos de la guardia que ha hecho desde la puerta, acompañada de su hija.

Seguí leyendo