Se filtró la propina que dejó Wanda Nara cuando cenó con Maxi López y estalló la polémica: “gana en verdes”

La imagen de la semana, tal vez, fue la cena que compartieron Wanda Nara y Maxi López junto a sus hijos en una reconocida parrilla de Buenos Aires, y tras las especulaciones que giran en torno al ex matrimonio, desde el programa de Carmen Barbieri revelaron que la conductora de Masterchef dejó 7 mil pesos de propina.

“¿Viste la propina que dejó? Dejó muy buena propina y tenemos video. Dejó como 7000 pesos. Bien ¿o no?”, preguntó Estefi Berardi que fue quien presentó la información. “Entonces dejó 7000 pesos que son ¿cuánto? 15 dólares”, comentó Pampito con cierta saña.

“Dejó varios billetes de 1000 y en el medio había algunos de 500″, agregó la periodista ante la curiosidad de sus compañeros. Llamó la atención la cantidad de billetes y en la mesa hicieron referencia a que la empresaria “gana en verdes” y que llevado a la moneda estadounidense, era relativamente poco.

Carmen Barbieri y Pampito bromearon con Estefi Berardi y la chicanearon por tomar las imágenes de lo que la modelo había dejado como propina luego de cenar con Maxi López y del postre que eligió la familia para cerrar un encuentro que deja en claro que hay paz, por el momento, y disfrutan de momentos juntos.

Carmen y su staff estaban en el mismo restó que la ex pareja por eso tienen detalles exclusivos de lo que fue un encuentro que sigue dando que hablar.

MAXI LÓPEZ HABLÓ Y CONFESÓ QUE NO ESTABA PLANEADO CENAR JUNTOS

A la salida de la cena, los medios porteños estaban esperando declaraciones de alguno de los integrantes de la ex pareja y el que habló fue Maxi.

El ex jugador de fútbol confirmó que fue un encuentro casual que no estaba armado. López salió a cenar con sus hijos, uno de ellos habló con mamá Wanda y como ella estaba cerca, fue. Esta versión la respaldó Kennys Palacios, amigo y mano derecha de Wanda, a través de un audio que le mandó al panelista de Carmen.

A la hora de las preguntas sobre Mauro Icardi, Maxi se mostró un poco incómodo y evitó entrar en polémica, pero cuando le consultaron si estaría en una cena con el actual marido de su ex mujer, dijo que no es algo que él organizaría. Si bien las cosas entre Maxi y Wanda mejoraron, parece que la relación con Icardi no.