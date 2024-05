Sara Rosales fue reconocida como “personalidad trascendente en las artes”

La artista plástica mendocina Sara Rosales fue reconocida por la Municipalidad de Guaymallén y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia como “guaymallina trascendente en las artes”, una de las distinciones que ha establecido el departamento para sus hacedores culturales.

“Guaymallén, cuna del arte” arrancó el 22 de abril con la colocación de una placa en la que fuera la casa del poeta y compositor Armando Tejada Gómez, a 95 años de su natalicio; el 16 de mayo fue el turno de la escritora Rosa Pereyra en su cumpleaños 89; ahora le tocó a Rosales, quien cumplió años el 25 de mayo pasado. La actividad estaba prevista para ese día, pero la persistente lluvia hizo que se suspendiera el homenaje a la artista visual que vive en el distrito Belgrano de Guaymallén.

El ciclo busca rescatar y señalizar los lugares emblemáticos de artistas del departamento, para que los guaymallinos conozcan obra y relevancia de sus vecinos y, de paso, crear un circuito cultural vinculado a figuras que trascendieron los límites de Guaymallén.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; la artista plástica Sara Rosales y el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca.

En el acto estuvieron presentes el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, la directora de Cultura del Departamento, Carolina Vico y familiares, amigos y vecinos de la artista.

La artista agradeció el homenaje. “Gracias. Es un honor para mí que estén acá”. Rosales recordó que llegó al distrito Belgrano hace 50 años. “Mis niños eran chicos; no había rejas, tampoco llaves, simplemente se anunciaba, ‘soy Fulano tal’ y entrábamos a las casas. Mis hijos han compartido momentos maravillosos. El tiempo fue pasando y mi casa siempre estuvo llena de chicos que ahora también son papás y muchos también son abuelos”.

Rosales manifestó que “no me considero ni artista, ni maestra, soy una persona apasionada por pintar, soy una trabajadora de la cultura y el tiempo dirá si realmente mi trabajo es importante o no, pero mientras tanto lo disfruto”.

“Quiero agradecer especialmente la contención enorme de mi familia, de mis hijos. Cuando eran muy chiquitos ellos me preguntaban por qué pintaba tanto, porque otras mamás a lo mejor tejían. Con el tiempo fueron mis grandes compinches y ahora se va sumando este chiquitito, mi bisnieto”, dijo la artista.

El acto constó del descubrimiento de la placa que incluye un código QR para escanear con celulares y que abre un video sobre la artista guaymallina, que incluye palabras, anécdotas y un pantallazo por su obra.

Al cierre del acto, hubo dos cuadros de baile, a cargo de miembros del ballet Raíz del Alma. Incluso bailó el nieto de Sara Rosales, Pablo Fernández, junto al bisnieto de la artista.

El jefe comunal destacó la humildad de la artista. “Conozco a Sara a partir de sus obras y e intervenciones, pero acabo de conocer a la persona, la dimensión humana. Rescato eso, que artistas tan prolíferos del departamento y de la provincia nos entreguen tanto y conserven la humildad y sigan respondiendo a las necesidades de esta sociedad. Te agradezco Sara por todo el aporte que has hecho al departamento, a la provincia y orgulloso de que sigas siendo una vecina nuestra. Muchas gracias y feliz cumpleaños atrasado”.

A su turno, Gareca explicó los motivos detrás del programa Guaymallén cuna del arte. “Está señalización que tiene que ver un poco con el trabajo de identificar, dónde viven nuestros hacedores culturales. ¿Dónde vive un artista? ¿Cuál es su entorno? Una de las características que tienen estas señalizaciones, es que nuestros artistas viven en los barrios, donde transitan nuestras vidas, donde nos desarrollamos y crecemos”.

Luego, el subsecretario agradeció a la artista: “Queremos agradecerte por tantos años de compromiso de trabajo y sobre todo por ayudar a otros artistas, porque no todos los artistas son generosos y la generosidad y la solidaridad también debe ser una práctica política para una construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos. Así que agradecido de estar en la puerta de tu casa y conmemorando tu cumpleaños, pero también celebrando tu obra”.

Una artista multifacética

Sara Rosales nació en Mendoza, el 23 de mayo de 1939. Se formó artísticamente en la Academia Provincial de Bellas Artes, donde obtuvo el título de profesora de dibujo y pintura. Vive en Guaymallén desde 1970 y es una referente de las artes visuales en la provincia, el país y el mundo.

En sus obras se reconoce su gusto por la anatomía humana, especialmente manos y rostros. Mujeres, pájaros e instrumentos musicales pueblan muchas de sus telas. El óleo como materia prima la acompañó desde el inicio, pero a medida que pasó el tiempo fue alejándose de los preceptos académicos y le dio lugar a técnicas mixtas: collage, cera, tintas y –particularmente- dorado y plateado a la hoja.

A lo largo de su trayectoria se ha nutrido intelectualmente de grandes referentes de la cultura mendocina como Américo Calí, Luis Ricardo Casnati, Fernando Lorenzo, Ana Villalba, Edgardo Robert, Marcelo Santángelo, Armando Tejada Gómez, Carlos Alonso, Juan Draghi Lucero, Hernán Abal, Sergio Sergi y Roberto Azzoni.

Sara ha sabido aplicar su talento y conocimiento en diversas tareas y emprendimientos, haciendo un gran aporte a la cultura provincial. También ha sido reconocida y cosechado innumerables logros en el plano internacional.

Participó de exposiciones de arte en Cuba, Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay. Sus obras se encuentran en colecciones privadas, museos y embajadas de Argentina, Israel, España, Venezuela, Italia, Estados Unidos, Chile, Grecia y Cuba (UNEAC y Casa de las Américas, de La Habana).