Preocupación por el estado de Dalila durante su show: “¿Ya me pegó el champagne?”

La popular cantante Dalila se presentó en el Teatro Colonial, en Avellaneda, y fue tendencia en las redes porque según sus fans no estuvo en un estado muy prolijo sobre el escenario. La artista se mostró con un comportamiento errático que generó preocupación.

La estrella de la cumbia tocó sus mejores éxitos, sin embargo su show terminó con la necesidad de que el personal de seguridad la asista para que no se caiga del escenario. Luego del show, ella misma admitió que había tomado alcohol por demás.

“Yo también soy borracha”, le gritó una fan del público que grababa y miraba el espectáculo. “Che, ¿ya me pegó el champagne? Nos van a sacar en las revistas corte (sic) ‘tiene problemas de alcoholismo la tipa’”, detalló en ese momento Dalila sentada en el borde del escenario.

En un momento apareció un integrante de la seguridad del lugar, le dice algo al oído, pero se molestó. “Me dicen tantas cosas. Mientras que no se metan con mi hija, está todo bien”, señaló, momento en el que comenzó a cantar su versión de “Qué ganas de no verte nunca más”, la canción que popularizó Valeria Lynch. “Para todas las que estamos acá y somos mamás solteras”, lanzó, mientras un custodio del lugar la ayudaba a pararse.

“Dalila arrancó lindo y terminó patinando. Una lástima, gran cantante”, escribió el usuario sobre el momento, en el que la popular artista terminó siendo cuidada para que no le ocurra ningún accidente y termine cayéndose del escenario.

Cabe recordar que a principios de abril de 2022, la cantante vivió un episodio similar que la llevó a aclarar la situación. Un mes más tarde, se sentó en el estudio de LAM (América) y dio su palabra al referirse a las presentaciones que tuvieron lugar en Moreno.

Dalila generó gran preocupación por su estado en un show y los usuarios se volcaron en las redes. Foto: Infobae

“Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne”, indicó en ese entonces. Para explicar en mayor profundidad la situación, sumó: “Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme... No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me jode, sinceramente. No me cabe ni ahí”.

