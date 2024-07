Comienza la venta para la Creamfields Argentina 2024: fechas y ediciones

La Creamfields Argentina es un multipremiado festival de música electrónica a nivel internacional. Esta vez regresa a nuestro país con una edición renovada con dos días a pura música, el próximo 16 y 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad, CABA. Tras el éxito de localidades agotadas durante la preventa, este lunes a partir de las 12 comienza la venta general y ya hay fila virtual.

La última Creamfields que se realizó en Argentina fue en noviembre de 2015, en Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Hasta ese momento se presentaron centenares de DJ y los productores más importantes del mundo, así como también los nuevos exponentes, formando parte de esta experiencia.

Entre ellos se encuentran Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso y Tiësto. LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us, Solumun, The Martinez Brothers y Luciano también han dejado su huella en el festival.

El regreso de Creamfields Argentina en su edición 2024 introduce un nuevo formato de dos días con un enfoque también diurno, prometiendo ser una de las experiencias más innovadoras hasta la fecha. Con un line up de artistas nacionales e internacionales y una producción de vanguardia, el festival continuará su legado de ofrecer experiencias inolvidables a sus asistentes, esta vez en un horario de 13 a 1, permitiendo disfrutar de la música y la tecnología en un ambiente diurno y al aire libre.

Sin duda, las generaciones actuales y futuras seguirán disfrutando del concepto Creamfields, un festival que ha sabido adaptarse y crecer con el tiempo, manteniendo siempre su espíritu innovador y su pasión por la música electrónica.

