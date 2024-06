Preocupa el estado de salud de Jorge Lanata: "Está intubado y sedado"

El periodista Jorge Lanata sigue hospitalizado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires después de sufrir un paro cardíaco, y la preocupación por su estado de salud aumenta.

Según informó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, Lanata habría experimentado complicaciones durante su internación.

“Voy a ser cuidadosa con mis palabras porque no soy médica y no hay parte oficial. El sábado tuvo un episodio respiratorio muy grave, realmente muy grave. Fue intubado y desde entonces ha estado sedado. Intentaron reducir la sedación y extubarlo una vez, pero no pudieron”, explicó Latorre.

En cuanto a las actualizaciones provenientes del círculo cercano al periodista, Latorre añadió: “Cada día dicen ‘mañana vamos a ver cómo está’”.