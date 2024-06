Premios Martín Fierro Federal en Mendoza: los nominados locales, con la ilusión intacta de ganarlo

Por segunda vez en la historia de los Martín Fierro Federal, Mendoza es el epicentro de la gala de premiación. Organizado por APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía de Argentina, el evento distingue a las mejores producciones de la radio y la TV en su versión federal, exceptuando Buenos Aires.

El auditorio Ángel Bustelo, en Mendoza será el escenario de la gala, que se realizará este sábado 8 de junio. A partir de las 20.30 horas, comenzará la previa del evento con la alfombra roja, por donde pasarán los nominados e invitados. Mientras que la ceremonia de premios conducida por Pamela David y Guillermo Andino, será a las 22 horas.

La audiencia tendrá la oportunidad de disfrutar de la transmisión en vivo a través de la pantalla de América TV para todo el país, Canal 7 Mendoza y Canal 8 San Juan. En esta oportunidad se distinguirá casi 40 categorías de producciones de radio y televisión correspondiente a la programación 2023 y la labor de los trabajadores de prensa de las provincias argentinas.

Hoy es la entrega de premios en el auditorio Ángel Bustelo.

Un despliegue de primer nivel, invitados especiales y otras curiosidades

Más de 500 personas son parte de los invitados y profesionales de prensa que estarán presente en el auditorio Ángel Bustelo. Con la oportunidad de mostrar su potencial a todo el país, se vivirá una noche memorable, con un show especial, invitados y momentos que prometen mucha emoción.

Nominado por su labor en televisión e invitado especial, en los premios Martín Fierro.

En la lista de invitados se destacan figuras de la TV y la radio local y nacional como Matías Alé, quien llegará a Mendoza acompañado de su novia Martina Vignolo y su madre, Elena Veroni. También estará la influencer Mica Viciconte, las participantes de Gran Hermano Agostina Spinelli y Sabrina Cortez; Paula Pareto (más conocida como La Peque, judoca argentina campeona del mundo y medallista olímpica en Pekín 2008 y Londres 2016); el reconocido periodista Cacho Rubio; la actriz Katja Alemann, y los periodistas Luis Ventura, Norberto Chab, Nancy Duré, Nicolás Peralta, Graciela Guiñazú, Fabián Pico, Luis Digiano, entre otros.

La gala tendrá su momento artístico, y la cantante y periodista Clara Ceschin (también nominada en la categoría “Labor animación-conducción femenina” por su programa de radio Siestamos al aire) será una de las figuras que actuará como solista y con la banda Paraíso. Mientras, la compañía de Danzas mendocina Pantheras Company se sumará con un show de “malambo fusión”.

Como es costumbre, habrá un momento para los homenajes, y en esta edición, el histórico periodista mendocino Marcelo Romanello será homenajeado por su amplia trayectoria en los medios.

El histórico periodista será distinguido por su trayectoria.

Mendoza anfitriona y entre las más nominadas

Este año, además de ser protagonistas en la gala de nominaciones, los medios mendocinos consiguieron 22 nominaciones, en las distintas categorías, siendo una de las provincias con más chances de ganar.

Canal 7 de Mendoza logró nueve nominaciones, mientras que, en radio, la emisora con más cantidad de nominados es Radio Nihuil de Las Heras, Mendoza, con siete nominaciones. Por su parte, LV 8 Radio Nacional Libertador y LV4 Radio Nacional de San Rafael lograron dos nominaciones, respectivamente. En tanto que Radio Mitre y LV10 Radio de Cuyo tienen 1 nominación.

Esta edición tiene la particularidad que Canal 9 Televida, uno de los canales de televisión históricos de Mendoza no esté nominado en ningún rubro.

“Muy contenta con la nominación más allá de ganarlo, el ser tenida en cuenta entre tantas conductoras del país, en una categoría que estuve nominada anteriormente y ahora iré por la revancha (ríe). Ya es hermoso vivir la experiencia y me pone muy contenta que sea por mi trabajo en la radio, porque siento que en mi programa en Brava puedo ser yo misma y pongo lo mejor de mí. No es fácil hacer entretenimiento en vivo todos los días. Y los oyentes me permiten que el trabajo sea más sencillo. El hecho de participar de la gana, conocer colegas de todo el país ya es un lujo, y lo vivo con mucha alegría”, comenta entusiasmada Clari Ceschin, quien además de estar nominada en el rubro Labor animación-conducción femenina por su programa de radio “Siestamos al aire” en FM Brava, será parte del momento musical del evento, donde interpretará temas propios mostrando su camino artístico como cantante.

La conductora está nominada por su labor en Radio Brava y cantará junto a su banda en la ceremonia.

Otra que irá por la revancha es la conductora Ornella Ferrara, que por quinta vez está nominada en la categoría Labor en Conducción Femenina, en el programa “Pará Todo”, que también compite por segunda vez en los premios, pero en la categoría Interés General.

“Estoy muy ilusionada que llegue el sábado. Estoy segura que Mendoza va a marcar un precedente en cuanto a la organización de la gala. Tuve la oportunidad de estar nominada en otras oportunidades y siempre sentí que los nominados no tenían el protagonismo que se merecen, y eso creo que va a cambiar en Mendoza. Ahora estamos nominados por segunda vez en el rubro Interés General, lo cual marca el crecimiento que tuvo el programa y cómo pudimos llegar a distintos públicos. Estamos muy felices por el trabajo en equipo que logramos, no es fácil armar equipo y todos tienen su rol fundamental para que el programa salga de la mejor manera. Y lograr ser el recreo de las tardes de los mendocinos. Si bien uno no trabaja para ser premiado, es un cariño saber que vamos por buen camino. Tengo muchas esperanzas de romper la racha y con ganas de celebrar y agradecer con todo el equipo”, resalta Ornella Ferrara que tiene la ilusión intacta de finalmente alzarse con la estatuilla.

Ornella Ferrara, conductora del programa Pará todo que transmita canal 7 Mendoza Foto:José Gutierrez / Los Andes

Entre los nominados mendocinos, la radio competirá en varias categorías. Y este año tiene la particularidad que Radio Nacional compite en distintos rubros y toma protagonismo, al igual que Radio Nihuil. Es el caso de los programas “Infinita Tarde” y “Fuera de Juego”, de LV 4 Radio Nacional San Rafael. Dos ciclos que no continúan al aire debido al cambio de gestión.

“Sorprendido y feliz, pero es parte de las ganas que le pusimos al programa, apuntando a entretener a la gente cada siesta, y se hizo un clásico en la audiencia de San Rafael. Es un programa que comenzó en la pandemia y duró tres años, y a mí me sirvió muchísimo porque fue mi primera experiencia como conductor general. Claro la compañía de todo el equipo, pero felices por lo logrado”, comenta Pablo Diab conductor de “Infinita Tarde”.

A lo cual, su colega Javier Fernández del ciclo radio “Fuera de Juego” resalta: “Nos impactó la nominación y es un orgullo para nosotros. Le pusimos mucho empeño al programa y el propósito era ese, darle espacio a todos los deportes a nivel local, de una manera diferente. El fútbol siempre estuvo a la cabeza, pero no descuidamos al resto de las disciplinas ni deportistas. Hicimos un gran equipo y esa fue la clave. Ya es un premio la nominación y el reconocimiento al trabajo”.

El equipo de periodista a cargo del programa nominado, de Lv4 Radio Nacional San Rafael.

La periodista Cinthia Vargas competirá en el rubro Labor Periodística por su trabajo en el programa informativo “Primero Mendoza” de Radio Mitre Mendoza. En la misma categoría competirá con el mendocino Ricardo Montacuto, conductor de “Te Digo lo que pienso”, de Radio Nihuil.

“Creo que la importancia es que sea realmente federal y la gala se pueda realizar en todas las provincias. Por supuesto que se haga en Mendoza tiene plus, porque podemos mostrar cómo se trabaja aquí y el potencial que tenemos. En cuanto a la nominación estamos orgullosos. Radio Mitre Mendoza hace 15 años que está al aire, somos relativamente jóvenes, entonces esta nominación nos hace ver el crecimiento y como nos hemos afianzado en Mendoza, somos parte de la vida de los mendocinos, que escuchan las noticias a través de la radio, porque estamos en la calle informando todo el tiempo. Por eso destaco este reconocimiento a mi labor en un año muy complicado con elecciones nacionales y provinciales”, resalta Cintia Vargas.

La periodista de Radio Mitre Mendoza nominada por su labor informativa.

Todos los nominados y categorías Martín Fierro Federal 2023

TELEVISIÓN

Agropecuario: Gente De Campo (Canal 10, Junín, Buenos Aires=; Nuestro Agro Misiones (Canal 12, Posadas, Misiones); Pasión Por El Vino (Canal 7, Mendoza)

Culinario: Remil Va (Canal 14, Santiago Del Estero); Sabores Fueguinos (Tvp Fueguina, Usuhaia); Pasteleando (Canal C, Córdoba).

Cultural Educativo: Ventana A La Ciencia (Canal 10, Tucumán), Cultura Inquieta (Canal 5 Telesol, San Juan); Arqa (Canal 13, San Luis).

De Servicios: Mi Mascota Tv (Canal 4, Bahía Blanca); Oficios Y Profesiones (Celta Tv, Tres Arroyos); · Tiempo Para Dar (Cable Norte Televisión, Misiones).

Deportivo: Clubes Son Amores (Santa Fe Canal); Futbolémico (Canal Show Sport, Córdoba); Ovación Tv (Canal 7 Mendoza).

Documental: Sauzal Bonito (Canal 7, Neuquén); Un Pueblo Sin Joaquín (Canal 10, Córdoba); El Yaguarete Está De Regreso (Canal 9, Chaco).

Entretenimientos: Juego De Reinas (Canal 10, Salta); Me Encanta 2.0 (Canal 2, Santa Cruz); Más En Común (Canal 10, Río Negro).

Ficción: Dt: La Misión (Canal 7, Mendoza); La Cadetería (Canal 14, Santiago Del Estero).

Humorístico: Chichilo En El Doce (Canal 12, Córdoba); Un Nuevo Día (Canal 10, Salta); Incorregibles (Canal 10, Córdoba).

Infantil: Matria (Canal 2, Santa Fe); Gigantes De Acero (Santa Fe); Chicos En El Aire (San Luis).

Informativo: Hola Mendoza (Canal 7, Mendoza); Panorama Interior (Chaco); Turco Al Mediodía (Canal C, Córdoba); Noticias 7 (Canal 7, Neuquén).

Interés General: Micuman (Canal 10, Tucumán); Pará Todo (Canal 7, Mendoza); El Bar 10 (Canal 10, Córdoba).

Labor En Conducción Femenina: Ornella Ferrara ( Canal 7, Mendoza); Graciela Santone (Tv Regional Rosario, Santa Fe); Sonia Fernández (Canal 9 Litoral, Entre Ríos).

Labor En Conducción Masculina: Leandro Yezze (Chaco); Matís Alé (Canal Showsport, Córdoba); Rodrigo Ayub (Canal 10, Salta); Marcelo García (Canal 7, Neuquén).

Labor Periodística: Romildo Ramón Lavia Rachz (Chaco); Julian Imazio (Canal 7, Mendoza); Sergio Antoniazzi (Canal 10, Córdoba).

Noticiero: Noticias 10 Mañana (Río Negro); Noticiero Siete Mediodía (Canal 7, Mendoza); Somos Noticias Salta (Salta).

Programa Periodístico: Círculo Rojo (Canal 7, Mendoza); El Avispero (Canal 10, Tucumán); El Ventilador (El Once, Entre Ríos);

Temas Médicos: Hablemos De Inclusión (Canal 19, La Pampa); La Mira En Vos (Canal 12, Tucumán); Para Su Salud (Canal 12, Córdoba).

Musical: El Sonidero (Chaco Tv); Los Chamameceros (Santa Fe Canal); Tango En La Bahía (Canal 9, Bahía Blanca).

RADIO

Agropecuario: Aires De Inta (Chubut); Lprotagonistas Del Campo Argentino )Lv8 Nacional Libertador, Mendoza); Somos El Campo (Buenos Aires).

Cultural Educativo: Caja De Resonancia (Lra 30 Radio Nacional Bariloche, Río Negro); Abc Universidad (Radio Unr 103, Rosario); Cultura Express (Radio La Brújula 24, Bahía Blanca);

De Servicios: Palabras Mayores (Radio Nihuil, Mendoza); Mendoza+Sustentable ( Lv 10 Radio De Cuyo, Mendoza); Artes Y Oficios En La Ciudad (Fm Ciudad 103.9, Salta).

Deportivo: La Tribuna Amateur (Tucumán); Superdeportivo (Río Negro); Fuera De Juego (Lv4 Radio Nacional San Rafael).

Documental: Proyecto Redondo: A 22 Años De La Última Misa (Radio Continental, Córdoba); El Festival De Las Estrellas (Radio Nacional Rosario); Aimé En Los Medios (Radio Nacional Bariloche).

Entretenimientos: Lo Bueno, Lo Malo Y Lo Feo (Radio Mitre Bahía Blanca); Hacé Lo Que Quieras! (Radio Jajá 105.3 Fm, Córdoba); Infinita Tarde ( Lv 4 Radio Nacional San Rafael).

Humorístico: El Mañanero Del Flaco (Córdoba); Lo Peor Esta Por Llegar (Chubut); Huevos Revueltos (Radio Nihuil, Mendoza).

Informativo: Servicio Informativo “Minuto A Minuto” (Lv8 Radio Nacional Libertador, Mendoza); Mitre Informa Primero (Radio Mitre Mar Del Plata); Informe Nihuil Segunda Edición (Radio Nihuil, Mendoza).

Interés General: Para Saber Con Qué Contamos (Santa Fe); El Puente (Santa Fe); Hora Libre (Radio Nihuil); Todo Se Sabe (Neuquén).

Labor Animación / Conducción Femenina: Carla Chiaradini (Río Negro); Carolina Coscarelli (Rosario); Clara Ceschin (Fm Brava, Las Heras, Mendoza); Belu Missón (Neuquén).

Labor Animación Masculina: Gabriel Máscolo (Mar Del Plata); Javier Dellamaggiore (“Hora Libre”, Radio Nihuil); Claudio Lassiar (Mar Del Plata); Chacha Durán (Mar Del Plata).

Infantil: Inigualables (Salta); Vorterix Kids (Vorterix Bahía); Radiocuentos (Río Negro).

Labor Periodística: Silvio Sacomani (Neuquén); Boby Alaniz (Tucumán); Cintia Vargas (“Primero Mendoza”, Radio Mitre); Ricardo Montacuto (“Te Digo Lo Que Pienso”, Radio Nihuil).

Música Clásica, Ciudadano O Tango: Club De Noche (Miramar, Buenos Aires); La Hora De Astor (Mar Del Plata); Un Reo Meditabundo (Radio Nihuil).

Música Folclórica: Huella Errante (La Plata, Buenos Aires); Entre Mates Y Tonadas; Argentinos (Córdoba).

Música Pop, Moderna o Jazz: Costumbres Argentinas (Santa Fe); Simplemente Jazz (San Andrés De Giles); Joven Y Gastado (Misiones).

Periodístico: Camino A Casa (Santa Fe); Magdalena En La 98.5 (Santa Cruz); La Cocina De Las Noticias (Neuquén).

Temas Médicos: Destilo Saludable (Bahía Blanca); La Ciencia Del Sexo (Mar Del Plata); Vínculos (Salta).