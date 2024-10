Pampita habló tras las fuertes declaraciones de la madre de García Moritán: “Déjenme vivir en paz...”

Pampita habló con la prensa tras regresar de su viaje laboral en Chile, donde se negó a dar declaraciones sobre su reciente separación de Roberto García Moritán, con quien tiene una hija en común, Ana García Moritán. La modelo optó por mostrar una sonrisa en su rostro, la que la caracteriza hasta en sus peores momentos, e hizo breves declaraciones.

La conductora llegó el jueves por la tarde a Aeroparque y fue interceptada por la prensa, habló un poco más acerca de la separación y aseguró que toda su preocupación está puesta en cuidar a sus cuatro hijos.

“No voy a hacer comentarios de eso. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos”, dijo ante las preguntas de los noteros. “Sepan entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado. No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá que ni ahora ni nunca, voy a reservar todo para mí”, expresó y de esta manera descartó sentarse en el living de Susana Giménez.

Por otra parte, se refirió al tema de las fechas y las capturas de pantalla que subió el sábado pasado a sus historias. “No voy a hacer comentarios, no voy a decir nada. Vamos a tratar de mantenerlo en privado. Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad”.

Y agregó: “A veces, si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra más que mostrar la verdad, me veo en esa situación que obviamente no me gusta. Pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”.

“Espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas. Y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”, cerró.

Pampita no quiso hablar de Moritán. (Captura)

Pampita pidió a los medios que la dejen volver a la “normalidad”

Luego, este viernes la prensa la esperó en la puerta de canal Trece, cuando fue a grabar Los 8 Escalones, y aclaró que no hablaría mucho más de lo que dijo en el aeropuerto, aún después de las declaraciones de la madre de Roberto García Moritán quien aseguró que la modelo dijo que “iba a destruir” a su hijo.

“Pensé que ayer habíamos aclarado todo ¿No hablamos ayer de todo?”, señaló. “Ya les dije, no voy a hablar nada de esto. Por favor, déjenos vivir en paz, volver a la normalidad, volver a trabajar normal como siempre. Un beso a todos”, comentó e ingresó al canal sin dar más declaraciones.