La tajante condición que le pusieron a Roberto García Moritán para estar con Pampita y que no cumplió

El fin de semana los posteos de Pampita y Roberto García Moritán coparon las redes sociales, después de que la modelo habló luego de guardó silencio por varios días tras la confirmación de su separación del político. Pero no fue lo único que salió a la luz sobre esta ruptura que es temas en los portales y programas de espectáculo.

Además de los mensajes, también se viralizó un video que expone aún más al ministro de Desarrollo Económico porteño, ya que no cumplió con una condición que le pusieron cuando conoció a la conductora.

Roberto contó cuando estuvo invitado a PH Podemos Hablar (Telefe) cuál fue su estrategia para salir con Pampita. “Le escribí a una amiga de ella, que se llama Oriana, y le dije: ‘Ori, creo que soy un gran candidato para tu amiga Carolina’. Y ella me contestó: ‘Sabes que sí, sos un gran pretendiente para ella’”.

Cámara infiltrada: fotos de la intimidad de la boda de Pampita y Roberto García Moritán

La dura advertencia que le hizo la amiga de Pampita a Roberto García Moritán

El fin de semana, se viralizó en redes un clip del momento en el que la amiga de Pampita que le presentó a García Moritán relata la advertencia que le hizo a economista el día que le planificó una cena con la conductora de televisión.

Oriana Montanelli es la amiga de la modelo que los presentó y en “Pampita Online” contó años atrás cómo fue la charla con Roberto, cuando le consiguió una cita con Carolina para que se conozca.

Durante el vivo, Oriana leyó el mensaje que le envió el empresario con el permiso de Pampita, quien para ese momento estaba completamente enamorada de Moritán. “Ori, ¿cómo estás? Che, esto es un divague total, pero se me ocurrió que puedo ser una gran opción para tu amiga Caro”.

“Hoy salís con Caro. Sé que sos un gran hombre, pero ella es una de las mejores personas que conozco. No le gusta la mentira. Así que, cualquiera que sea la intención que tengas, no le mientas’”, le dijo en su momento y Roberto García Moritán no cumplió con esta condición, por lo que Pampita no dudó en ponerle fin a su matrimonio.

Amor total. Pampita y su novio, en el video de la cinematográfica propuesta de casamiento. (Instagram Pampita).