Oasis hizo el anuncio tan esperado para América Latina: ¿vuelve a Argentina?

Luego de los rumores, la banda británica Oasis confirmó este lunes que ampliará su gira de regreso pautada para 2025 a países de América, pero por ahora solamente a Estados Unidos, Canadá y México, sin novedades aún sobre Argentina.

Así lo anunciaron los hermanos Liam y Noel Gallagher en sus perfiles de las redes sociales a las 9 am (ET), después de emocionar a los fanáticos con una campaña publicitaria para estar atentos a este lunes a la mañana. Estas fechas serán las primeras de Oasis en esos territorios desde 2008, cuando realizaron una gira con “Dig Out Your Soul”.

“América. Oasis está llegando. Tienen una última oportunidad de demostrar que nos amaron desde el principio”, dijo la banda en un nuevo comunicado, anunciando las fechas en Norteamérica. Para los fans en México, indicaron: “Gente de México, prepárense. Los hermanos están en camino”.

La gira de conciertos arrancará el 24 de agosto con una noche de apertura en el Rogers Stadium de Toronto, antes de que Liam y Noel Gallagher viajen a Estados Unidos para ofrecer tres espectáculos: una noche en el Soldier Field de Chicago y un concierto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 28 y el 31 de agosto respectivamente, seguidos de un espectáculo en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles el 6 de septiembre.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Esto no es un simulacro: Oasis, luego de 16 años, regresará a México 🇲🇽🤘🏼 con Cage The Elephant como banda invitada.



📍 Estadio GNP Seguros

📅 12 de septiembre de 2025

🎟️ Más información



¿Se lanzan con nosotros? 🙌🏼 #OasisLive25 pic.twitter.com/LYFPDM0nLt — CNXN Oficial (@cnxn_oficial) September 30, 2024

También se anunció un show en la Ciudad de México, programado para el 12 de septiembre en el Estadio GNP Seguros. Cage The Elephant se unirá a la banda de los Gallagher como invitado especial para todas las nuevas fechas.

Inicialmente, la mítica banda de britpop dará una serie de recitales en Reino Unido para celebrar los clásicos de una carrera no exenta a las polémicas por la tensa relación entre los dos músicos. El año que viene marcará otro hito para Oasis con el 30° aniversario de su exitoso álbum de 1995 “(What’s the Story) Morning Glory?”, que incluye algunas de sus canciones más populares como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”.

Las primeras fechas del tour serán en julio de 2025 en Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda, las “únicas europeas”, según la banda. La gira cruzará el océano Atlántico para pasar primero por Canadá, Estados Unidos y México.

Entradas para Oasis en EE.UU., Canadá y México

La preventa de entradas para Oasis en Estados Unidos, Canadá y México estarán disponibles este martes 1 de octubre a las 8 am (ET). La venta general será el viernes 4 de octubre, a las 10 (ET). Más información en este enlace de Ticketmaster.

🚨 ANUNCIO OFICIAL 🚨



OASIS 🎸 LIVE’ 25 WORLD TOUR

🗓️ 12 de Septiembre del 2025 🗓️

🏟️ Estadio GNP Seguros 🏟️

📍 CDMX 📍 🇲🇽 México 🇲🇽

Invitado Especial: Cage The Elephant



🎫 Fechas de Preventas 🎫



Venta a Fans: 3 de Octubre 10:00 AM

Venta General: 4 de Octubre 12:00 PM



Para… pic.twitter.com/Onlr93FL5V — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) September 30, 2024

Cuándo sería el show de Oasis en Argentina

A pesar de las filtraciones, Argentina, Chile y Brasil deberán esperar a más noticias oficiales sobre los shows de Oasis.

De todos modos se especula que serían dos fechas en el estadio de River el 3 y 4 de octubre para el caso de Buenos Aires.

el tramo sudamericano de oasis, segun filtraciones en reddithttps://t.co/91CEzkjr2p pic.twitter.com/AqWnQtnpTf — SFV Cinema (@SFV_Cinema) September 30, 2024

Por qué se separó Oasis

La disputa entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, los célebres integrantes de Oasis, es una de las historias más emblemáticas y trágicas de la música. Lo que comenzó como una colaboración creativa que llevó a la banda a la cima del Britpop en los años 90, se transformó en una enemistad que terminó por destruir al grupo en 2009.

La historia de su pelea está marcada por el choque de egos, diferencias personales y un conflicto que se fue gestando durante años.

Desde el principio, la relación entre Liam y Noel fue complicada. Criados en Manchester en una familia trabajadora, su vínculo siempre estuvo teñido de rivalidad y peleas. Noel, el mayor, se veía a sí mismo como el protector y el líder, mientras que Liam, el menor, era conocido por su actitud rebelde y desafiante. Estas dinámicas personales influyeron directamente en la relación dentro de la banda.

Oasis vuelve en 2025 con gira y show en Argentina

Oasis se formó en 1991, con Noel asumiendo el papel de principal compositor y guitarrista, y Liam como el carismático vocalista. A pesar de las tensiones iniciales, la banda rápidamente ascendió al estrellato mundial, especialmente tras el éxito de su segundo álbum, “(What’s the Story) Morning Glory?” en 1995. Canciones como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger” se convirtieron en himnos de una generación, consolidando a Oasis como una de las bandas más grandes del mundo.

Sin embargo, el éxito también exacerbó las tensiones entre los hermanos. Las giras interminables, la presión mediática y el consumo excesivo de drogas y alcohol por parte de ambos no hicieron más que aumentar el conflicto. Liam, conocido por su comportamiento errático, no dudaba en provocar a Noel en cualquier oportunidad. Noel, por su parte, intentaba mantener el control creativo de la banda, lo que sólo servía para irritar a su hermano menor.

Los enfrentamientos entre ellos se hicieron cada vez más públicos y violentos. En un incidente notorio en 1994, después del boom de “Definitely Maybe”, durante una gira en Estados Unidos, Liam golpeó a Noel con una pandereta en pleno concierto. Otro episodio famoso ocurrió en 1995, cuando durante la grabación del video de “Some Might Say”, Liam y Noel tuvieron una pelea física que terminó con Noel dejando temporalmente la banda.

Oasis vuelve en 2025 con gira y show en Argentina

A medida que los años pasaron, la relación entre los Gallagher se deterioró aún más. Noel comenzó a alejarse emocionalmente de la banda, mientras que Liam seguía buscando maneras de provocarlo. En 2000, durante una gira en Barcelona, Liam insinuó que Noel no era el verdadero padre de su hija, lo que llevó a una pelea tan intensa que Noel abandonó la gira. Este tipo de incidentes se volvieron habituales, y aunque siempre parecía haber una reconciliación temporal, el resentimiento seguía acumulándose.

El conflicto alcanzó su punto culminante en agosto de 2009, antes de un concierto en París. Los hermanos tuvieron una pelea en el backstage que incluyó insultos, lanzamiento de objetos y, según algunos informes, la destrucción de una guitarra de Noel. Fue después de esta pelea que Noel decidió abandonar la banda, anunciando su salida con un mensaje en el sitio web de Oasis: “No puedo seguir trabajando con Liam un día más.”

Pero Liam dijo otra cosa sobre Noel: “Él fue quien separó la banda, así que será él quien llame, y si no hay llamada no volveremos a estar juntos”, sentenció a The Times.

La disolución de Oasis marcó el final de una era en el rock británico y dejó a millones de fanáticos en todo el mundo desolados. Desde entonces, los hermanos han seguido caminos separados, con Noel formando la banda Noel Gallagher’s High Flying Birds y Liam lanzando su carrera como solista. A pesar de algunos intentos de reconciliación en años posteriores, la relación entre ellos se mantuvo tensa, con ambos lanzando declaraciones mordaces en entrevistas y redes sociales.

Ahora, esta historia tendrá otro final. Uno más feliz, al menos si los hermanos mantienen la cordialidad unos meses más hasta los recitales.

