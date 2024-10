Milei compartió una supuesta estatua en su honor pero se hizo viral porque todos dicen que es Joaquín Furriel

Javier Milei compartió en sus historias una imagen de una supuesta escultura que lo homenajea, que pondrían en Plaza de Mayo y con la Casa Rosada a sus espaldas. Sin embargo, en redes se viralizó porque todos lo vieron igual a Joaquín Furriel, quien mantiene diferencias ideológicas y políticas con el Presidente.

El nombre del actor argentino fue tendencia en las últimas horas luego de que Milei compartió una foto en sus historias de Instagram, aparentemente creada con inteligencia artificial, en la que se ve la estatua de un hombre vestido con traje, chaleco, camisa y corbata, que generó confusión.

La supuesta estatua de Javier Milei que se parece más a Joaquín Furriel.

Es que el máximo mandatario no le dio un contexto a esta imagen, por lo que no dejó en claro si se trata de una idea de escultura de él mismo o de otra persona a quien busca rendirle homenaje, ya que no se parece en nada al Presidente.

A falta de una explicación o contexto, los usuarios en las redes le dieron libre interpretación a esta publicación de Javier Milei en sus redes oficiales y la que más predominó fue la del parecido del hombre de la imagen con Joaquín Furriel.

La supuesta estatua de Javier Milei que se parece más a Joaquín Furriel.

Las reacciones en redes al posteo de Javier Milei

A los pocos minutos de que el presidente compartió en sus redes esta foto un tanto confusa, en X (ex Twitter) se ubicó en tendencia el nombre de Joaquín Furriel, con todo tipos de comentarios.

“Es Joaquín Furriel con algún personaje nuevo”, “¿Desde cuándo Joaquín Furriel es Presidente?”, “¿Por que Milei sube foto imaginada de una estatua de Joaquin Furriel? Posta que cada vez entiendo menos...”, “Es una estatua de Javier Milei..... Naaaaaaaa fachera la escultura de Joaquín Furriel”, “Milei te están estafando... Es Joaquín Furriel (actor argentino) en una escultura, pero a vos no se parece ni de chiste”, escribieron en esa red social.

“Es tan distinto al Milei real, que nadie notó que tiene 6 dedos jsjsjsjs”, “Yo también le haría una estatua Joaquín Furriel.@JMilei”, “Che, por qué pondríamos una estatua de Joaquín Furriel en plaza de mayo?”, “Como Joaquín Furriel, así se ve Milei, así cree que lo ven en el mundo, así de distorsionado vive y gobierna”, escribieron otros al respecto.

