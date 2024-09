Los 60 años de Mafalda: Cómo serán “Quinografía” y la serie de Netflix dirigida por Campanella

El año pasado, llegó a Disney Plus el documental “Releyendo Mafalda”, interesantísima producción dirigida por Lorena Muñoz (“Gilda, no me arrepiento de este amor”), que pone en énfasis toda la actualidad del personaje.

Pero a nivel local, hay otro proyecto vinculado a Mafalda, y es “Quinografía”, el primer largometraje biográfico sobre Joaquín Lavado. Dirigido por Mariano Donoso Makowski y Federico Cardone y con el guion de Mariana Guzzante, la película mostrará el mundo creativo y afectivo de Quino. Contará con entrevistas inéditas, filmadas en sus últimos años, cuando volvió a radicarse en Mendoza, además de tener locaciones internacionales como Milán, Madrid, Taipéi, Taiwán y Asunción del Paraguay.

“‘Quinografia’ está en proceso de postproducción, aunque nos está resultando muy difícil”, nos dijeron desde la producción. “Con la situación actual de INCAA está siendo muy complicado para todo el sector audiovisual. Pero igual le estamos poniendo todo para poder terminarla”, agregaron sobre el filme, que, de momento, presentará su treaser este domingo, en el marco de las actividades por los 60 años del personaje en Plaza Mafalda (CABA).

Sin embargo, el proyecto más esperado es el de la unión de las N y M más famosas: la serie animada basada en Mafalda, que producirá Netflix con la dirección de Juan José Campanella.

“Estamos en la etapa del desarrollo”, dijo el director de “El secreto de sus ojos” a Clarín el mes pasado. “Queremos hacer la prueba de animación, así está prácticamente definido, porque nos está gustando a todos. Imaginate, hicimos un montón de estilos de animación. Yo no quería hacer CGI volumétrico, no quería sentir como cuando hicieron a Bugs Bunny en CGI, en la película Space Jam, que se sentía como traicionado. Es la clave, entonces, encontrar alguna cosa un poco más moderna que la animación chata. Y creo que encontramos algo muy lindo trabajando con luces”.

Y agregó: “Por ahora pensamos diez capítulos de 20, 22 minutos, como si fuera un episodio de media hora de tele con esa estructura, y va a tener una historia basada siempre, tirando del piolín, de algunas cosas de Quino. En la cual habrá, no sé de 100 gags, 20, 25 de Quino. Y después los otros van siguiendo ahí los guiones escritos”.

Además de los cambios lógicos que suponen pasar una historieta al formato audiovisual, probablemente el eje más controversial del proyecto sea la decisión de situar la acción ahora y no en la década de los ‘60. En el fondo, ni el “manicomio redondo” ni el “palito de abollar ideologías” han cambiado tanto.