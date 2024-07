La repercusión de la polémica carta del padre de Ángela Aguilar tras el casamiento con Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en secreto a solo dos meses de haber blanqueado la separación del cantante mexicano con Cazzu, con quien tiene una hija en común. Los artistas hicieron la boda en su tierra natal con una celebración íntima y lo hicieron público una vez que pasó la ceremonia y de que se había filtrado la noticia por los paparazzis.

Horas más tarde de que se confirmó que hubo boda y de que no se trataban de un videoclip, el padre de Ángela Aguilar le dedicó un extenso escrito, que muchos interpretaron como una especie de justificación del accionar de su hija al casarse cuando no hace ni un año que nación Inti, la hija de Cazzu y Nodal.

“Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo. Pero. Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc. TODO ES POSIBLE”, fue la frase de la carta que más llamó la atención.

El mensaje de Pepe Aguilar, el cantante mexicano y papá de Ángela.

Es que Pepe Aguilar, reconocido cantante y empresario mexicano, de esta manera se refirió al escándalo que generó que ambos cantantes blanqueen su relación, cuando apenas habían anunciado la separación de Nodal y Cazzu.

Y al respecto agregó: “Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil. Nunca será fácil. Pero si existe amor verdadero, ASÍ VERDADERO CON MAYÚSCULAS ! Pues entonces, TODO vale la pena”, sobre la decisión apresurada de casarse cuando la polémica aún estaba encendida en México y Argentina.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado en México

Las palabras de Pepe no pasaron desapercibidas, a tal punto que tuvo que desactivar los comentarios en su publicación de Instagram por los agravios que recibió por sus palabras, pero que también estuvieron dirigidos a su hija y a su flamante yerno.

“No merece nada de felicidad”, “Hay noooooo que hizoooooo esta mujer , se caso con el inestable”, “Aquí vendrá el karma bien feo”, “Demasiado bla bla bla para justificar semejante barbaridad, no lo leí vaya!!!! No les doy ni un año”, “Nada más mexicano que casarse con el vato que acaba de dejar a su esposa eh hijos”, “La típica AMANTE que pasa a ser la esposa y le pide a DIOS QUE BENDIGA SU MATRIMONIO”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el posteo del padre de la novia.

Ángela Aguilar junto a su papá, Pepe, en lo que sería su boda con Christian Nodal

La carta completa de Pepe Aguilar para su hija, Ángela Aguilar, y Christian Nodal

Queridos Angela y Christian.

Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado.

Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía,

Incluso igual de importante que el amor!,

En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente.

En toda relación duradera, el amor es “esencial” y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables.

Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno,

Aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel

P E R S O N A L ,

La foto que confirmó el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos!.

Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga…..EN SI MISMO.

Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27años con mi esposa les digo:

No hay principio sencillo.

Pero.

Aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública,

Aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida,

Aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc.

TODO ES POSIBLE.

Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil.

Nunca será fácil.

Pero si existe amor verdadero,

ASÍ VERDADERO CON MAYÚSCULAS !

Pues entonces, TODO vale la pena.

Y todo siempre hará sentido.

Deseo de corazón que su amor sea uno de esos.

De esos que valen la pena, de esos que hacen sentido.

Brindo por su felicidad……y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero.

Responsabilidad y respeto.

Muchísimas felicidades

Pepe.