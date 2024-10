La Negra Vernaci contó que la operaron por un tumor y tendrá que hacer quimioterapia

La Negra Vernaci sorprendió este viernes al contar en su programa de radio que la operaron de un tumor por el que deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia. La periodista sintió que era el momento de hablar e hizo público algunos detalles del momento delicado que atraviesa.

La conductora contó que la operaron a raíz de que le descubrieron un tumor maligno, del que no dio más detalles, la operaron y comentó que en breve comenzará con quimioterapia por recomendación médica. “Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar. No me voy a morir. Pero obviamente estoy atravesando una situación compleja”, expresó.

La buena noticia es que pudieron extraerle el tumor y que no se expandió a otras partes de su cuerpo. “Gracias a Dios salió de mi cuerpo. No está mas, no pasa a ningún ganglio, no llego a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención, y de qué no vuelva a pasar, me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obviamente”, admitió.

Elisabeth Vernaci se sinceró sobre cómo atraviesa este momento delicado

Por otra parte, La Negra Vernaci se sinceró acerca de cómo atraviesa este momento en lo personal. “No sé con qué me voy a encontrar de mí en realidad, ni lo que me va a pasar afuera, que ya más o menos me explicaron. Pero no sé con qué parte de mí me voy a vincular”, reflexionó.

“Capaz me ponga más vulnerable, seguramente, que es algo que no me permito mucho”, admitió. “Seguramente no vendré a trabajar, si bien muchas veces me dijeron mis médicos que venga a laburar, que me quede todo lo que pueda, pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si voy a tener ganas de que me vean sin pelo”, conjeturó.

El momento más delicado de La Negra Vernaci.

“Vengo pasando esto desde todo septiembre y todos mis compañeros lo saben”, manifestó. “Lo que quiero transmitir es que con la quimio una no sabe qué puede pasar. Estos efectos colaterales horribles que te hacen vomitar, que te debilitan, que te bajan las defensas, que te hacen caer el pelo es lo que hace que todas estas células no vuelvan a ser cancerígenas”, concluyó.