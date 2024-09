Julieta Quiroga: la directora mendocina que presentará un corto en uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

Los jóvenes directores de cine están pisando fuerte en Argentina y a nivel internacional. Con propuestas innovadoras y disruptivas, se inspiran en los grandes maestros para realizar films sin precedentes. Julieta Quiroga (27) es una de ellas.

Con su cortometraje “Humedad”, la joven directora y guionista viajará al Sitges Film Festival en Barcelona, España; nominada en una de las categorías más altas. Si gana, podría llegar a participar de los próximos Premios Oscars.

Nacida en Mendoza pero ciudadana de muchas provincias, migró a la capital para estudiar Dirección de Cine en la FUC, la Facultad de Cine de Buenos Aires. Inspirándose en algo tan casual como la tristeza de un ser querido, Julieta filmó un cortometraje que ahora concursará en uno de los festivales más importantes del género de terror y fantasía del mundo.

Se trata del Sitges Film Festival, llevado a cabo en Barcelona, España la primera semana de octubre. Con su corto “Humedad”, Julieta quedó seleccionada en la categoría más alta del evento y competirá con otros trabajos de cineastas extranjeros. Si gana, tendrá la posibilidad de participar en los tan famosos Premios Oscar.

Humedad flyer.

En un mano a mano con Los Andes, la directora y guionista contó cómo fue el proceso de aplicación, cuáles son sus expectativas para el concurso, y qué significa representar para ella a la provincia, el país y a todas las mujeres que pelean por hacerse un lugar en el género de terror.

- ¿Cómo surgió el proyecto de hacer el corto?

- Todo empezó en 2021 cuando cursaba una materia en la que me mandaban a filmar cosas a modo de tarea. Una de las veces que quise filmar algo, me junte con un amigo que ahora actúa en el corto para filmar planos y esas cosas. Hice un par de ejercicios con él, algunas tomas y lo mostré en clase. A los profesores les gustó mucho y me incentivaron a escribir un guion. Lo presenté a un concurso de la universidad para que me den los equipos y no gané, quedé de suplente. Pero igual insistí para que me dieran los equipos y bueno, finalmente en 2022 pude recaudar los fondos para filmar junto al apoyo de la institución y bueno, este amigo mío Napo Martino lo protagonizó.

- ¿De qué va el corto? ¿En qué te inspiraste?

- Cuando llego a la casa de mi amigo, veo que estaba atravesando un momento bastante duro porque había cortado con la novia. Estaba muy mal, deprimido, su casa estaba dada vuelta, y él tenía un aspecto físico muy demacrado ya que no estaba durmiendo bien. Básicamente me inspiré de eso y el cortometraje se traja justamente de un chico dejado, que vive solo, en ese estado medio melancólico que no se sabe bien que le pasa.

Napo Martino. protagonista del corto.

- ¿Qué proyectos tuyos anteceden este corto?

- Ninguno. Este es mi primer cortometraje como directora y guionista. Trabajo como directora de casting, soy coach actoral también y he participado de varias producciones. Pero como directora esta es mi primera vez.

- ¿Cuáles son tus expectativas para el festival de Sitges? ¿En qué categoría están nominados?

- Cuando filme el corto, siempre pensábamos a futuro con Fede, la productora, el recorrido que queríamos que hiciese el film y pensamos en Sitges ya que es el festival más prestigioso de cine de género y cortometrajes de terror y fantásticos. Nosotros dijimos bueno, tiene que apuntar ahí. A mi me daba un poco de miedo porque me parecía algo inalcanzable. Cuando terminé el año pasado de montar el corto, armar la música, colores y todo, que es un proceso muy largo que me tomó un año y medio, esperé a las inscripciones del festival y, después de dos semanas de no animarme a mandarlo, lo envié. A los días me llegó el correo diciendo que lo habían aceptado y que encima estaba en competencia.

El festival tiene varias categorías. Yo cuando lo mandé al corto pensé que iba a quedar en una sección que es solo de exhibición no competitiva que se llama Brigadoon que es para ideas innovadoras, cineastas amateurs que recién están empezando. Después está la otra sección que es como la más alta de todas: Fantàstic Competició. En esa seleccionan algunos cortos para competencia y el jurado, formado por distintos cineastas, eligen los mejores. Nosotros quedamos seleccionados para esta categoría y el ganador tiene la chance de competir en los Oscars. Cuando me enteré quedé shockeada, es mucho más de lo que yo esperaba.

Julieta Quiroga: la directora mendocina que presentará un corto en uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

- ¿Si pudieras elegir, con qué otros directores nacionales e internacionales te gustaría trabajar?

- Me gusta mucho las películas viejas, de los 60´ y 70′ así que tendría que revivir a dos: Miloš Forman y Jaromil Jireš, directores checos del movimiento “La Nueva Ola Checoslovaca” que inspiró el género del cortometraje. Por otro lado, yo tengo un amigo mío que es director, Andrés Borghi. Él es la persona que me impulsó a estudiar cine y con él me encantaría trabajar codo a codo.

- ¿Qué significa para vos representar a Argentina y Mendoza en España?

- Es un orgullo no solo como argentina y mendocina sino también como mujer. Digamos que el cine de género, de terror, fantástico, es un cine muy dominado por el género masculino. Hay un festival acá en Buenos Aires que se llama “Buenos Aires Rojo Sangre”. Es el festival de cine de terror de acá y en el, casi todos los títulos, todos los años, son de hombres. El terror es un género donde no hay muchas mujeres con visibilidad entonces para mi es un orgullo representar no solo a mi país sino también a tantas de ellas que no se animan a entrar o que no son vistas.