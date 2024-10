Hernán Casciari llega a Mendoza: de qué trata la obra en la que actuará y dónde comprar las entradas

Inclasificable y provocador. A Hernán Casciari lo hemos leído decir cosas como ésta: “Yo no creo en la literatura, ni mucho menos que se lea (...) La literatura era algo para un señor que venía a la siete de la tarde y tenía el tiempo suficiente para sentarse en un sofá con un libro de 550 páginas, cuyas primeras 25 era la descripción del personaje. Eso era buenísimo cuando no había otra cosa”.

La opinión podría poner los pelos de punta a más de un lector, escritor o académico. Pero Casciari es así. No sorprende que piense de esta manera un artista que siempre ha buscado nuevos medios de expresión (y de producción, y de difusión también), y que nunca se ha quedado quieto. El creador de la Revista Orsai es, para algunos, una figura incómoda, y para otros un faro al que siempre hay que ver para dónde apunta.

Aunque él no se considere a sí mismo un escritor (sino “una persona que cuenta historias”), Casciari es un artista que sí tiene fe en las palabras. Por eso no es raro que venga a Mendoza este viernes, en el marco de la Feria del Libro. Y que no sea un libro lo que nos convoca, sino una obra de teatro bastante atípica: “La señora que me parió”, donde actúa con su mamá.

“La infancia, los sueños, los miedos, las crisis económicas, el advenimiento de la democracia y tantos otros temas son el centro de esta lectura-performance del escritor y su progenitora, que llevan al espectador en un viaje a la intimidad de una familia en la provincia de Buenos Aires”, anticipa la gacetilla de prensa de la obra, que subirá al teatro Independencia esta noche. Las entradas generales tienen un valor de $30.000 y se pueden adquirir a través Entradaweb.com.

Casciari se basa en episodios de su niñez y juventud.

Casciari y Chichita, su madre, protagonizan una obra “lamentablemente basada en hechos reales”. “A lo largo de hora y media de relato, lectura, representación dramatizada, el público encontrará la infancia de un niño en un pueblo del interior, los juegos con sus compañeros, las pequeñas maldades que bajo el formato de broma fueron moldeando una identidad, los sueños aspiracionales de mudanza a la gran ciudad, el consumo de drogas, en el medio de un contexto social y político complejo: con la dictadura primero y la presidencia de Alfonsín luego, a lo que se agrega el desempleo y la crisis económica de la familia, más la hiperinflación como contexto general”, anticipa la producción.

Sin embargo, no es la primera vez que Casciari y su familia se suben al escenario. Lo hicieron ya antes en “Una obra en construcción”, donde toda su familia hacía de sí misma. “Mi vieja es la protagonista de la novelita que escribí en internet en el año 2003 ( ‘Más que respeto que soy tu madre’, basada en el weblog Diario de una mujer gorda, considerado como el mejor del mundo en 2005). Ella quería ser actriz cuando era joven. Siempre quiso ser actriz. Después se casó y se fue a vivir con mi viejo a Mercedes. En Mercedes intentó hacer teatro y como era un pueblo muy chiquito, a mi papá le daba mucha vergüenza que mamá se dedicara a eso. No es que no la dejó hacerlo, pero le ponía cara y entonces desistió. Cuando yo volví de vivir en España, hace unos años, le propuse hacer alguna cosita y a ella le encantó. Es una de las actrices más profesionales que conozco, no falla nunca. Y no te lo digo porque sea mi mamá”, dijo en una entrevista con diario Clarín, en abril.

Para muchos, hubo un antes y un después en su carrera el día que Antonio Gasalla leyó su libro “Más respeto que soy tu madre” y decidió llevarlo al teatro. “Lo de Gasalla fue increíble. Fue la primera vez que algo mío pasaba a tres dimensiones, en este caso al teatro. No podía creer que algo escrito por mí funcionara por fuera del formato imaginado. Eso obviamente fue gracias él. La tridimensionalidad que le dio Antonio y que la gente se cagara de risa fue muy importante para mí, porque me confirmó que lo que hacía estaba bien”.

.

En los últimos años, Casciari se ha volcado en otros proyectos, como la producción de cine (”La uruguaya” se hizo con financiamiento colectivo gracias a Orsai) y experimentos narrativos, como los relatos radiales creados “en dos horas” y luego recogidos en un libro.

Pero, en general, casi no ha escrito. “Tuve un infarto a finales de 2015 y ahí me dijeron que debía dejar de fumar. Estaba muy ligado el cigarrillo a la escritura, así que dejé de escribir. Desde 2016 no escribo más, aunque el año pasado empecé de nuevo, de poquito. Saqué un libro que se llama ‘Cuentos contra reloj’, que tiene textos escritos en dos horas en la radio, algo que hice más como hobby. Pero dejé de escribir casi definitivamente”.

Estas dos preguntas corresponden a la entrevista anteriormente citada:

-¿Sos bueno hablando de libros que no leíste?

-Ni siquiera soy bueno hablando de los libros que leí, y ni en pedo entro en una conversación con gente que lee libros y que habla de los libros que leyó. Soy bastante anticírculo literario y todo eso...

-¿Famoso como quién te considerás?

-Como el cartonero Báez, jajaja, qué sé yo… Primero que no me siento escritor. Ya te lo dije, soy una persona que cuenta historias. Con todo respeto, estoy muchísimo más cerca de Luis Landriscina o de Héctor Gagliardi, que si no lo conocés podés googlearlo, que de un escritor. Lo mío es contar cosas. Yo cuento cosas, después las anoto y después saco libros. Pero también saca libros Elvira Romei (a Elvira sí debemos googlearla). Hay más gente sacando libros que gente leyéndolos. Tampoco, de ninguna manera, me siento famoso. Yo vivo en San Antonio de Areco, en un lugar chiquito donde la gente me saluda, pero me saluda porque somos del pueblo.