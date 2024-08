Flor de la V va a ser abuela: “Cuando la vida te sorprende”

Flor de la V va a ser abuela y compartió su felicidad en redes con las fotos del baby shower en la previa del nacimiento del bebé. La actriz recientemente contó públicamente que tiene un nieto y ahora aguardan el nacimiento de otro bebé en la familia, lo que sorprendió a todos.

La conductora de Intrusos mostró en su cuenta oficial de Instagram las fotos de la fiesta por la llegada de un bebé y su comentario al pie descolocó a todos. En los comentarios, rápidamente se preguntaron si volvería a ser madre o si se trataba de un nieto.

“Cuando la vida te sorprende y el corazón explota de alegría”, escribió sin dar mayores detalles sobre el nombre del bebé y los padres del pequeño. Sin embargo, recientemente la actriz dio pistas de que volverá a ser abuela.

Es que Florencia y Pablo Goycochea son padres de Isabella y Paul Goycochea, quienes actualmente tienen 12 años, por lo que a los usuarios de redes no les cerraban las cuentas. Pero se trata de los hijos mayores de su marido de su primer matrimonio.

Flor de la V va a ser abuela por segunda vez. Captura de Instagram.

Flor de la V ya tiene dos nietos de parte de su marido

Aparentemente la actriz mantiene una excelente relación con los hijos de su esposo, ya que se mostró feliz con el nacimiento de su segundo nieto. Tal como ella misma reveló en diálogo con Para Ti, ya era abuela pero nunca lo había contado públicamente.

“Ya soy abuela. La hija mayor de Pablo tiene a su hijo Rafaelo y ahora el hijo mayor también va a ser papá. Así que voy a tener dos nietos. No lo había dicho nunca, pero sí soy abuela”, impactó la conductora de Intrusos.

Flor de la V y su esposo con el que lleva casada más de 10 años.

Y, en la misma nota con el sitio, contó algunos detalles: “La verdad que nunca me lo hubiera imaginado, no se me cruzó nunca por la cabeza y es hermoso. Además, hace unas semanas Gonzalo comunicó que iba a ser padre y fue de las alegrías más hermosas que tuvo mi familia”.

“Siempre la llegada de una criatura, de un nuevo integrante es una es una celebración, es una felicidad. A mí me llena particularmente de alegría porque los vi crecer a los hijos de Pablo, Gonzalo tenía 10 años cuando nos conocimos y la verdad que nada me emociona y me enorgullece más”, concluyó.

