Felipe Pettinato irá a juicio oral por una causa de presunto abuso sexual a una menor de edad

En horas de la tarde, se conoció que Felipe Pettinato irá a juicio oral por una causa de presunto abuso sexual ocurrido en marzo del 2018. En DDM (AméricaTV), el periodista Martín Candalaft contó detalles sobre la causa que rodea al hijo de Roberto Pettinato.

Cabe recordar que desde hace cinco años la Justicia investiga a Pettinato, luego de una contundente declaración de una menor de edad en Cámara Gesell, donde acusó al mediático de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 15 años. Luego de varias pericias psicológicas y psiquiátricas, según Candalaft, no encontraron indicios de error en sus palabras.

Durante la transmisión del programa conducido por Mariana Fabbiani, Martín Candalft contó detalles del caso: “Felipe irá a juicio oral, acusado de abusar sexualmente de una nena de tan solo 15 años. Y no cualquier menor de edad. Formaba parte de su familia política porque era la hermanastra de la pareja de él, que en ese momento, cuando se da el abuso, estaba embarazada de su actual hija”,

Posteriormente, el periodista continuó: “En el acto judicial, consta que la menor fue abordada repentinamente por sorpresa, y por su espalda, mientras se encontraba recostada en un sillón del living”. Además, detalló que la madre de la víctima dijo que Felipe estaba en el departamento mientras se encontraba en tratamiento de rehabilitación por consumo de alcohol y drogas.

El imitador de Michael Jackson argentino asegura que lo atacan al confundirlo con Felipe Pettinato.

Declaraciones de Felipe Pettinato en respuesta a la denuncia

En una nota con Confrontados, el ciclo de El Nueve, Felipe Pettinato respondió públicamente a la denuncia que le pusieron en su momento por presuntamente abusar de una niña de 15 años, menor de edad. Ante esta situación, el mediático declaró: “Me río para no llorar, por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada que decir, y lo que haya que decir lo dirá mi abogado”.

Por último, sentenció: “No me acuerdo mucho, y lo que me acuerde, si me lo preguntan en un juicio, que no va a existir, lo único que les puedo garantizar y jurar porque se muera mi hija Juana Michela, que yo de todo esto soy inocente”.

Felipe Pettinato está internado en la Fundación Eira. (Instagram Felipe Pettinato)

Seguí leyendo