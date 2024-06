Estrenos de cine: Russell Crowe vuelve al cine de terror con “Exorcismo”

En 2023, Russell Crowe protagonizó ‘El exorcista del Papa’, una cinta que, con un presupuesto relativamente modesto, fue un éxito de taquilla. Crowe le ha debido de coger el gusto a este peculiar subgénero de terror, ya que ahora tiene el papel principal de “Exorcismo” (“The Exorcism”), una nueva película que, tal y como su propio nombre indica, también va de exorcismos y terror eclesiástico.

“Exorcismo”, que desde este jueves se puede ver en las multisalas argentinas, cuenta con una premisa interesante que puede incluir incluso metanarrativa. En esta película interpreta a Anthony Miller, un actor con un pasado turbio que comienza a tener alucinaciones mientras rueda una película de terror sobrenatural. Su hija —interpretada por Ryan Simpkins— debe averiguar si estos problemas mentales se deben a sus adicciones del pasado, o si realmente el asunto va más allá y hay fuerzas de otro mundo atormentando a su padre. También participa Sam Worthington, protagonista de “Avatar” y su segunda parte. Completa el elenco central Adam Goldberg (“El justiciero”).

“Exorcismo” está dirigida por Joshua John Miller y MA Fortin, dupla responsable de películas como “The Final Girls” o “Queen of the South”. Producen Miramax y Outerbanks Entertainment, y distribuye la cinta Vertical Entertainment.

En una entrevista a Joshua J Miller y MA Fortin, se les preguntó sobre el reparto único de Crowe después de su papel en “El exorcista del Papa”, y el dúo reconoció que nunca hubo “una intención” de que el reparto siguiera directamente la película de 2023, aunque en última instancia permite que ambos títulos tengan una conversación “uno con el otro”.

“No, en realidad no. Creo que esa no era la intención, pero de una manera extraña, nos gusta cómo los dos conversan entre ellos”, dijo Miller a la pregunta de si habían pensado desde el principio en una continuación. “No he visto la película, para ser honesto. No soy un fanático del género de exorcismo, por eso queríamos hacer algo diferente con nuestra película. Nos encanta el terror”.

“¡Y amamos al abuelo Exorcista!”, acotó Fortin.

Joshua J Miller se explayó: “Nos gustan otros subgéneros, pero para responder a esa pregunta [sobre la influencia que tuvo “El exorcista del Papa” en la producción], dije: ‘Esta es una conversación interesante’. Y lo que quiero decir con eso es: ‘Oh, esa película existe, y ahora, tal vez se está haciendo esa película, o alguna versión de esa película’. Entonces, creo que eso es genial. Es una especie de feliz accidente”.

Ahora bien: ¿“Exorcismo” igualará el éxito d “El exorcista del Papa”? Apenas un año después del debut de la película en 2023, la nueva película también llega en un momento interesante, ya que actualmente se está desarrollando “El exorcista del Papa 2″ y se espera que Crowe regrese como el sacerdote titular, el padre Gabriel Amorth.

Dado que su nueva película parece ser una historia más sencilla y aislada, no parece estar tan centrada en preparar una secuela, para la cual se necesitaría un fuerte retorno de taquilla. Dicho esto, incluso si no se trata de comenzar una nueva franquicia, los ojos todavía están puestos en si “Exorcismo” igualará el éxito cinematográfico anterior de Crowe.

El Exorcista del Papa

A pesar de obtener críticas mixtas, “El exorcista del Papa” resultó ser un sorprendente éxito de taquilla , recaudando más de 77 millones de dólares frente a su presupuesto de producción de 18 millones de dólares. La película de 2023 incluso logró un mayor éxito en su debut en Netflix unos meses después, ubicándose como la película número uno de ese servicio de streaming durante nueve días seguidos. Dado que “Exorcismo” se estrena en un período similar a la película anterior de Crowe y que la taquilla del verano está comenzando a ver un repunte gracias a “Bad Boys: Ride or Die” e “Intensa mente 2″, bien podría seguir sus pasos.

Sin embargo, el mayor obstáculo que enfrenta “Exorcismo” en su posible igualación del éxito de “El exorcista del Papa” son las malas críticas que la película ha recibido hasta ahora.

A diferencia del título de 2023, que obtuvo un puntaje de aprobación muy positivo del 81% por parte del público en Rotten Tomatoes, la película de 2024 ha tenido una respuesta mucho más variada por parte de los críticos y el público, con un 32% de los críticos y un 50% del público hasta el momento.

