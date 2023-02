El mendocino Ger Philippens se reinventa y presenta su primer disco solista

Su vida en España, la pandemia y un puñado de canciones que quedaron guardadas fueron parte de los motivos de que el músico Ger Philippens se anime a comenzar su camino solista en la música.

Y así nació “Momentum”, su primer disco de esta nueva etapa, que presentó en ciudades de Chile y Argentina. Y, como broche final, tocará nuevamente en su tierra natal, dado que hace años se radicó en España.

“Es el disco que necesitaba para reinventarme. Lo que planteó la pandemia fue un momento duro para los que hacemos música y arte, sin música en vivo. Entonces me surgió la necesidad de sacar los temas que tenía, que no tenían mucho que ver con Arcángel. Son temas que me iban sobrando de otros discos. Los junté, seguí componiendo y me lancé como solista. Me llevó un año más o menos, entre grabación y edición. Contento con el resultado porque tiene su impacto tanto en España como en Argentina y Chile, eso me pone feliz porque no estaba tan equivocado en mi decisión”, confiesa Germán Philippens, conocido en la escena local por su trabajo en la banda de metal rock Arcángel, uno de los grupos que hicieron pie en el género en nuestra provincia.

Otra etapa, pero sin perder la esencia

“Momentum” es el reflejo de esas canciones que nacieron del derrotero rockero de Germán, pero también de su inquietud permanente en la música. Diez canciones que viajan por un sonido potente como “Del tiempo que nos queda” o un tema de raíz como “Tonada de la nueva voz”.

El disco lo grabó en estudios de España, Argentina y Chile. Refleja los recientes años de música y poesía, de búsqueda interna y una fuerte asociación artística con notables músicos invitados como Felipe Staiti, Hernán García, Irene Tapia, Claudio Lavin, Miguel Ángel Leal, entre otros.

El músico cierra su gira en nuestra provincia.

“No es difícil despegarme de los metaleros: yo soy un cantor de fonda. Los que me conocen saben que canto cualquier tipo de canciones, no solo metal. No abandoné el estilo metal rockero, tengo temas súper pesados y tengo temas como la zamba ‘La tonada de la nueva voz’ o como ‘Tema de Leopolda’. También una canción en inglés, que tiene un color diferente con la banda, a propósito, porque buscaba otra cosa”, afirma sobre su reciente trabajo.

Luego de su intensa historia con Arcángel, banda con la que grabó siete discos, hace varios años se radicó en España, donde continuó su trabajo como músico. Allí se destacó como frontman junto a Paco Ventura (ícono del rock metal Español) en la gira nacional Legend Fest.

“Ser músico en España requiere mucho tiempo, incluso todo el día. Es como acá, tenés que dar el 100%, todos los días trabajando en los proyectos. Lo bueno es que a los bares y los clubes, si no tienen música en vivo, la gente no va. Entonces hay más posibilidades y eso logra un círculo virtuoso, donde contratan a músicos para que actúen. Lo positivo de la historia es que hubo muchos músicos del rock nacional que hicieron punta en Europa, lo que hace que el músico argentino sea más reconocido. No es ni más fácil ni más difícil: hay que trabajar igual”, detalla.

Hoy, finalmente volverá a cantar en Mendoza y lo vive como un momento especial, en una etapa diferente en su camino como artista.

“Esta etapa significa seguir sembrando. Es difícil en el momento de querer cosechar levantarlo todo, porque no quiero dejar el suelo arruinado. Entonces sigo sembrando y voy recibiendo mucho cariño y apoyo. En Mendoza he recibido muchos abrazos fuertes y cariño que extrañaba. Yo estoy feliz de volver y terminar la gira acá, como la frutilla del postre”, concluye.

La Ficha

GER PHILIPPENS PRESENTA “MOMENTUM”

Día y hora: hoy, a las 20.

Lugar: Club Pedro Molina de Guaymallén (Matienzo 2073, Guaymallén).

Entradas: $1200 (anticipadas) y $1500 en taquilla. En entradaweb.com.ar y Mohicano Roquerías (calle San Martín 1233, Galería Caracol, Ciudad).